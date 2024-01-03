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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إثيوبيا تستهدف الأمن القومي العربي.. سيطرة آبي أحمد على ميناء بربرة بالصومال |فيديوجراف

القصة الكاملة لسيطرة
القصة الكاملة لسيطرة آبي أحمد على ميناء بربرة بالصومال

خطة آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا للسيطرة على موانئ الصومال عبر التحالف مع "أرض الصومال" الانفصالية المناهضة للحكومة المعترف بها دوليًا، حيث جرى توقيع اتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال الانفصالية، ليتسبب ذلك في أزمة كبيرة تسببت فيها إثيوبيا عقب توقيعها علي مذكرة تفاهم مع أرض الصومال، والتي تمهد الطريق إلى منفذ بحري لإثيوبيا وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية، والذي سوف يتيح استخدام ميناء بربرة على خليج عدن. 

اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال

وأثار اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال الانفصالية، قلق كبير في الخليج العربي، ووصفت الصومال فعل إثيوبيا وتوقيعها علي الاتفاق مع أرض الصومال الانفصالية كونه "عدوان"، لتقوم الصومال باستدعاء سفيرها لدى إثيوبيا لإجراء المداولات حول الاتفاق.

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للمزيد حول خطة آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا للسيطرة على موانئ الصومال عبر التحالف مع "أرض الصومال" الانفصالية المناهضة للحكومة المعترف بها دوليًا شاهد الفيديوجراف التالي:

أبي أحمد اثيوبيا الصومال أرض الصومال البحر الأحمر

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