غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

حفل شيرين رأس السنة وتصريحات شيرين عن العراق .. أثارت المطربة شيرين عبدالوهاب غضب الجمهور العراقي، بسبب مزحة أطلقتها خلال حفل رأس السنة في دبي.

حفل شيرين رأس السنة

شيرين عبدالوهاب علّقت بشكل ضمني على طلاقها من الفنان حسام حبيب، وقالت ساخرة: "حاسة إني جاية من العراق"، وهو ما تبعته بالضحك، بحسب «العين».

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ووضعت هذه المزحة شيرين عبدالوهاب في أزمة مع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يوثق كلمات «شيرين عبدالوهاب».

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للمزيد حول حفل شيرين رأس السنة وتصريحات شيرين عن العراق وماذا قالت لتغضب الجمهور العراقي إلى هذه الدرجة شاهد الفيديوجراف التالي: