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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كسّروا الكراسي على بعض.. تفاصيل أحداث مباراة المصري والإسماعيلي.. فيديوجراف

القصة الكاملة لأحداث
القصة الكاملة لأحداث مباراة المصري والإسماعيلي

أحداث مباراة المصري والإسماعيلي وخناقة المصري والإسماعيلي .. شهدت مباراة المصري والإسماعيلي التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، أحداث شغب بين جماهير الفريقين نتج عنها تلفيات بمدرج جماهير الإسماعيلي باستاد برج العرب غربي الإسكندرية. 

تفاصيل أحداث مباراة المصري والإسماعيلي

وقال شهود عيان من داخل الاستاد في تصريحات لموقع صدى البلد، أن الأحداث بدأت عندما قام جمهور الإسماعيلي بقلب علم المصري، وهو في عرف الكرة استهزاء بالمنافس، فرد عليهم جمهور المصري بالسباب.

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وأضافوا أن جمهور المصري ذهب إلى مكان تواجد جمهور الاسماعيلي وبدأت المشاجرة وأحداث الشغب الذي نتج عنه تلفيات في مدرجات ستاد برج العرب بالإسكندرية.

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للمزيد حول أحداث مباراة المصري والإسماعيلي وخناقة المصري والإسماعيلي وماذا حدث بين جمهوري المصري والإسماعيلي عقب المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الممتاز شاهد الفيديوجراف التالي:

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