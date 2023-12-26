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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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35 مليون متابع في 9 ساعات|كلمات محمد صلاح عن غزة تلهب المشاعر «فيديوجراف»

كلمات محمد صلاح عن
كلمات محمد صلاح عن غزة تلهب المشاعر

محمد صلاح يخرج عن صمته ويتحدث عن حرب غزة وما تشهده من إبادة جماعية في قطاع غزة المحاصر على يد المحتل الإسرائيلي، فبعدما نشر محمد صلاح هداف ليفربول الرسالة على حسابه بمنصة تويتر بجوار صورة باللونين الأبيض والأسود لشجرة أعياد الميلاد، انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليق عليها، مؤيدين كلام نجمهم المفضل. 

تغريدة محمد صلاح عن غزة

كما ضجت المنصات بإعادة المغردين مشاركة كلمات محمد صلاح، مشدّدين على أنها لامست قلوبهم ووجعهم، نظرًا لما يمر به أهالي غزة، بحسب «العربية». 

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هذه هي المرة الثانية التي يتحدث فيها محمد صلاح عن قطاع غزة المحاصر، حيث نشر رسالة فيديو في 18 أكتوبر، وطالب آنذاك بإيقاف العنف وبدخول المساعدات الغذائية والطبية فورًا إلى غزة، ووصلت تلك الرسالة إلى أكثر من 180 مليون متابع.

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للمزيد حول ما كتبه محمد صلاح الذي خرج عن صمته وتحدث عن حرب غزة وما تشهده من إبادة جماعية في قطاع غزة المحاصر على يد المحتل الإسرائيلي شاهد الفيديوجراف التالي:

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