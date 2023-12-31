مش صاحبي.. محمد فؤاد يكشف أجر محمد هنيدي في «إسماعيلية رايح جاي»

تحدث الفنان محمد فؤاد عن الخلاف بينه وبين محمد هنيدي، مشيرًا إلى أنه لا تجمعه أي صداقة معه، فما سر الخلاف بين محمد فؤاد ومحمد هنيدي بعد فيلم إسماعيلية رايح جاي وما علاقة عادل إمام ؟

سر خلاف محمد فؤاد ومحمد هنيدي

أضاف فؤاد خلال مقابلة مع برنامج «كلام الناس» الذي تُقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر شاشة «mbc مصر»، مساء أمس السبت: «هنيدي كان يشرفني يكون صاحبي، لكنه مش صاحبي، هنيدي شلته غيري خالص، عمرنا ما تكلمنا مع بعض، محصلش بعيدًا عن الفيلم إني رحت له أو هو جالي».

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