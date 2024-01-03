بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

مرض فادي إبراهيم الذي أدى إلى بتر قدمه في أحد مستشفيات لبنان وما أبرز أعمال فادي إبراهيم ؟ حيث حالة من الحزن تسيطر علي الوسط الفني اللبناني ، بسبب تدهور الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم ، حيث اضطر الأطباء إلى بتر إحدى ساقيه بسبب معاناته مع الفشل الكلوي.

مرض فادي إبراهيم

وكشفت بعض الصحف اللبنانية عن سوء الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم، واحتياجه إلى مبلغ مالي كبير لاستكمال علاجه.

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وكان قد كشف الفنان جورج حران في نوفمبر الماضي عن تعرض الفنان اللبنانى فادى إبراهيم إلى وعكة صحية شديدة حيث طالب بتوفير دم له من فصيلة "b+".

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