عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مروان موسى لـ«عمرو مصطفى»: عمري ما اشتغلت على بيتس أو موسيقى جاهزة

مروان موسى
مروان موسى

حل مغني الراب  مروان موسى، ضيفا على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج "ع المسرح" المذاع على قناة "الحياة".

 

مروان موسى: إحنا بنتهاجم لكن الراب أمر واقع

مروان موسى: علاقته بمغنى الراب "باتيستوتا" جيدة

وقال مروان موسى :" حديث  الفنان عمرو مصطفى عن الرابرز إنهم بيشتروا بيتس أو موسيقى جاهزة غير صحيح؛ لأن هذا الحديث به تعميم على كل الرابرز ".

وأضاف مروان موسى: "عمري ما خدت بيتس جاهز أو لحن جاهز وغنيت عليه “، مضيفا:” إحنا ممكن ناخد أغنية جامدة من البرازيل في السبعينيات وبنغير فيها ونحط فيها درامز وألحان خاصة بينا ونضع حقوق الملكية الخاصة بالأغنية الأصلية".

وتابع مروان موسى: "أنا شوفت رابرز بيعملوا موسيقى بأقل الإمكانيات"، مضيفا: "هناك مغنيين راب بيتشروا موسيقى راب جاهزة وبيشتغلوا بيها".

مروان مروان موسى اخبار التوك شو الراب موسيقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أولها 10 إبريل| مفاجأة في عدد أيام إجازة عيد الفطر.. العطلات الرسمية المتبقية

للقطاعين العام والخاص .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 في مصر

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء

بيان مفاجئ من الشركة.. إيسترن كومباني تصدم المدخنين بأسعار السجائر بجميع الأنواع

الحكومة تعلن انخفاض أسعار الدواجن والبيض

صاحبتي عرفتني على سكة الرجالة| تفاصيل اعترافات "منة" المتهمة في قضية اللواء اليمني

موعد مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في السعودية.. تفاصيل

فرق شاسع.. عارضة أزياء ترتدي فستان مي عمر تشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

دعاء قيام الليل.. 7 كلمات جامعة للخيرات وهذه 110 أدعية تحقق لك ما تتمناه

كسر في الفك .. أوباما يجري عملية جراحية عاجلة

ميار الببلاوي: مشهد السرير في مسلسل أيام السراب «معمول بمقاييس شرعية»

الملك عبد الله والرئيس السيسي يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

أرخص بـ 200 ألف جنيه .. اشتري PLUS MG RX5 بهذا السعر

وزير التربية والتعليم : الأمية تعترض مسيرة التنمية والتقدم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل جودر الحلقة 6.. ياسر جلال يخدع نور ويقـ.تلها

عباية لافتة.. مي عمر تبهر المتابعين على إنستجرام

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل.. سعرها مفاجأة

بالأسود الجريء.. لاميتا فرنجية تشعل الـ سوشيال ميديا

فيديو

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

سوشي ودوناتس.. أغرب ما يوزع على الصائمين وقت الإفطار في المعادي

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

اﻟﻤﺰﻳﺪ