مروان موسى لـ«عمرو مصطفى»: عمري ما اشتغلت على بيتس أو موسيقى جاهزة

حل مغني الراب مروان موسى، ضيفا على الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج "ع المسرح" المذاع على قناة "الحياة".

وقال مروان موسى :" حديث الفنان عمرو مصطفى عن الرابرز إنهم بيشتروا بيتس أو موسيقى جاهزة غير صحيح؛ لأن هذا الحديث به تعميم على كل الرابرز ".

وأضاف مروان موسى: "عمري ما خدت بيتس جاهز أو لحن جاهز وغنيت عليه “، مضيفا:” إحنا ممكن ناخد أغنية جامدة من البرازيل في السبعينيات وبنغير فيها ونحط فيها درامز وألحان خاصة بينا ونضع حقوق الملكية الخاصة بالأغنية الأصلية".

وتابع مروان موسى: "أنا شوفت رابرز بيعملوا موسيقى بأقل الإمكانيات"، مضيفا: "هناك مغنيين راب بيتشروا موسيقى راب جاهزة وبيشتغلوا بيها".