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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حبيب غلوم: «أنا سي السيد في البيت.. محدش بيسألني أنت فين»

حبيب غلوم
حبيب غلوم

أكد الفنان الإماراتي حبيب غلوم، أنه لا يحب الكذب، فالكذب يشعره بالتعب؛ لأنه من الممكن أن يتم كشف هذا الكذب ويعاني منه، قائلًا: "الكذب مش موجود في قاموسي، ومش مضطر أكذب".

وأشار "غلوم"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه الآن داخليًا يعي أن مستقبله واضحا، وليس هناك أي خوف على مستقبله أو مستقبل أولاده، موضحًا أنه لا يُدخل الكذب في حياته، فالكذب يعطل مستقبله، ولا يحب أن يتعامل بالكذب.

وشدد على أنه يرفض أن يعيش مع أي شخص متسلط، موضحًا أن هيفاء حسين ترى الأشياء من واقع تكوينه، وعمرها وهو مختلف عن نظرته للحياة، وهناك اختلاف بين وجهات نظرهما، منوهًا بأن النظر إلى الأمور والمشاكل ومعالجتها يكون مختلفا بين طريقة تفكيره وتفكير زوجاته.

وتابع: "محدش بين زوجاتي بيسألني سؤال: أنت فين.. أنا سي السيد في البيت".

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/pMDQm2ErNcSjKfn3/?mibextid=ox5AEW

 

الإعلامية أسما ابراهيم الفنان الإماراتي حبيب غلوم برنامج حبر سري أسما إبراهيم

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