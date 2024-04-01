استقبله الملك عبد الله.. الرئيس السيسي يستعرض حرس الشرف بعد وصوله للأردن

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حرس الشرف فور وصول الرئيس السيسي إلى العاصمة الأردنية عمان.

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء الملك عبد الله الثاني ملك الأردن .

وكان في استقباله العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في العاصمة الأردنية عمان .

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأردنية عمان للقاء شقيقه الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، للتباحث حول تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة لاسيما جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.