رئيس دفاع النواب: السيسي يحمل آمال وطموحات وأحلام المصريين

أكد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن، علي ما شهدته الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي من إنجازات ومشروعات ومبادرات وقرارات في عشرة سنوات لم تشهدها البلاد علي مدار الثلاثين عاما الماضية، مؤكداً أن القيادة السياسية نجحت برؤيتها الوطنية في النهوض بالوطن والعبور بالبلاد للجمهورية الجديدة .

وقال النائب اللواء أحمد العوضي في بيان له منذ قليل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان حريصا منذ توليه مقاليد حكم البلاد في 2014 علي وضع خريطة تنموية عملاقة تحمل في طايتها رؤية مستقبلية لبناء مصر الحديثة وأطلق عليها " الجمهورية الجديدة، مشيرأ الي ان فترة حكم الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية تميزت بإطلاق المشاريع القومية العملاقة، تمثلت في الآتي :إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وما تشمله من أحياء سكنية، وكذا الحي الحكومي، وتطوير العشوائيات و قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الأنفاق وإنشاء المدن الجديدة وإقامة مطارات جديدة ومدن صناعية جديدة وايضا إطلاق مشروعًا لإحياء الريف المصري المليون ونصف المليون فدان ومشروعات بتكلفة 30 مليار جنيه لحماية أمن مصر المائي.

وأضاف، رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، أن الـ 10 سنوات الماضية شهدت نهضة تعليمية جديدة، فضلا عن تطوير قطاع الكهرباء وتوسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية وتطوير قطاع الصحة حيث تم تنفيذ المئات من المشاريع وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية على رأسها مبادرة 100 مليون صحة، وتطوير قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والمشروع القومي لتبطين الترع والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ومشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي والمشروع القومي لتنمية سيناء وتنمية الساحل الشمالي الغربي ومنطقة محور الضبعة و المشروع القومي "الدلتا الجديدة" بمساحة مليون فدان وإنشاء مجموعة المدن الجديدة وأبرزها أسيوط الجديدة وأسوان الجديدة، والمنصورة الجديدة والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، والمشروعات الجارية لتطوير مختلف الأحياء والمناطق في القاهرة الكبرى وتطوير شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية واخيرا زراعة واستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الرئيس السيسي تولي الرئاسة في وقت كانت مصر تواجه مخاطر وتحديات أمنية كبيرة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ووضع الأمن القومي المصري والعربي في أولوياته منذ عام 2014 وحتى الآن، فضلا عن مواجهته الإرهاب على كافة الأصعدة سواء أمنيا أو فكريا أو تنمويا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي هو أبن مؤسسة عسكرية وطنية يعلم جيدا حجم التحديات والصعوبات التي تواجه الدولة المصرية، فـ"شعار يد تبني ويد تحمل السلام" يؤكد أن مصر وهي تقوم بمحاربة الإرهاب تسير جنبا إلى جنب في التنمية والبناء في كل مناحي الحياة ، ليشهد العالم علي حجم الإنجازاتٍ التي لم تحدث منذ عقود طويلة.

واستكمل النائب اللواء أحمد العوضي، أن الرئيس السيسي منذ توليه الحكم حرص علي تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى، من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تنقسم إلى 12 محورًا رئيسيًا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة، فضلا عن ما قدمته مصر كنموذج تاريخي في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة الغير شرعية ، كما حرص الرئيس علي استعادة الدولة مكانتها في المشهد الدولي كقوة عظمى وتوالت الشهادات العالمية الدولية التى تؤكد مكانة وأهمية مصر كلاعب إقليمي لا يمكن الاستغناء عنه ولا بديل له وامتدت جسور مصر لكل الأشقاء واحتضنت القاهرة الجميع وكان دور مصر حاسمًا في إقرار الهدنة في الأراضى الفلسطينية وقادت مصر ورعت القضية الفلسطينية وثوابتها والحيلولة دون تصفيتها علي حساب الأشقاء، وسط ترحيب وإشادة عالمية، بالإضافة إلى عودة مصر إلى عمقها التاريخي عبر سياسة ناجحة لتتحول القاهرة مرة أخرى إلى قبلة الأشقاء الأفارقة .



وقال العوضي، أن الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية منذ تولي الرئيس السيسي البلاد، أثبتت أن قيادته الحكيمة ذات الرؤية المستقبلية، تستطيع رصد التهديدات ووضع الإستراتيجيات القادرة علي الوصول بالوطن إلى بر الأمان، وذلك بالتوازي مع الدبلوماسية المصرية الخارجية التي تتحرك مع مختلف القوى الدولية في ضوء الأحداث المتسارعة على الساحة العالمية بشكل غير مسبوق، مشيرا الي أن الولاية الرئاسية الجديدة ستشهد المزيد من التقدم والازدهار والبناء والتعمير، فضلا عن استكمال المشروعات والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية، وتعزيز الاستقرار السياسي وتفعيل الحياة السياسية والتركيز على حجم المخاطر و التحديات التي تواجه الدولة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وصراعات خاصة تطورات القضية الفلسطينية، والأطماع الصهيونية لتهجير الأشقاء لدول الجوار والتي ترفضه مصر قيادة وحكومة وشعباً مرارا وتكرار.

واختتم النائب اللواء أحمد العوضي، بيانه بالتأكيد علي أن الرئيس السيسي، يحمل آمال وطموحات وأحلام المصريين ويضع مصر وامنها وشعبها نصب أعينه، داعياً كافة فئات وأطياف الشعب المصري إلى وحدة الصف والاصطفاف خلف الرئيس السيسي لاستكمال البناء والتنمية والتعمير وجني ثمار المشروعات الكبري، وأيضا للحفاظ علي استقرار الوطن وسلامة أراضيه.