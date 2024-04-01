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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس السيسي والعاهل الأردني يشددان على رفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم

الرئيس السيسي والعاهل
الرئيس السيسي والعاهل الأردني

التقى الرئيس السيسي مع العاهل الأردني فى العاصمة الأردنية، مشددان على رفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

كما أكدان، على التمسك بحل الدولتين الذى يضمن قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة.

جاء ذلك وفقا لخبر عاجل عبر فضائية “إكسترا نيوز”..

 

الرئيس السيسي العاهل الأردني تهجير الفلسطينيين العاصمة الأردنية الدولة الفلسطينية

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الرئيس السيسي والعاهل الأردني يشددان على رفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم


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