الرئيس السيسي والعاهل الأردني يشددان على رفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم

التقى الرئيس السيسي مع العاهل الأردني فى العاصمة الأردنية، مشددان على رفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

كما أكدان، على التمسك بحل الدولتين الذى يضمن قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة.

جاء ذلك وفقا لخبر عاجل عبر فضائية “إكسترا نيوز”..