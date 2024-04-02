ماجد الكدواني: كريم عبد العزيز صديقي من 24 سنة

حل الفنان ماجد الكدواني ضيفا على بودكاست BigTime، مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة وكشف العديد من الأسرار عن حياته.



وتحدث عن علاقته بالفنان كربم عبد العزيز وقال:" كريم عبد العزيز صديقي من 24 سنة ونتحدث بالـ8 ساعات تليفونياً ولو خلع حذائه وضربني؛ سأسامحه.

وكانت قد انطلقت الحلقة الأولى من بودكاست“Big time" لعمرو أديب واستضاف الفنانة أصالة.

وكشفت أصالة عن تفاصيل اصابتها بمرض 5شلل الأطفال وسر استمراره معها وقالت: "هو مرض لايذهب لانني مازلت طفلة، ودائما يحتاج مني تدريبات، وحركة باستمرار، ومشكلة قدمي تجددت من 4 سنوات بسبب حزني.

وأضافت أصالة: أحب الكلام الحلو وأشعر ان الناس ناقضين حنان، لذلك أحب أدللهم، ولكن لا استطيع ان ادلل زوجي، ولا اجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي.



وأكدت انها لا ينقصها الحب، وتعطيه لكل من حولها، واخذ حب ودلع من كل المقربين منها.

يستضيف الإعلامي عمرو أديب فى بودكاست“Big Time عدد ضيوف العربية والعالمية.



ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم: جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز