فطارك عندنا.. طريقة عمل اللحمة بالصوص البني ومكرونة حمراء

تبحث كل ربة منزل يوميا عن أفكار لـسفرة رمضان جديدة ومختلفة، ولذلك نقدم لكِ أكلات للإفطار اليوم في رمضان،اللحمة بالصوص البني ومكرونة حمراء.

إليك طريقة عمل اللحمة بالصوص البني ومكرونة حمراء للشيف حسن .

المكونات لطريقة عمل اللحمة بالصوص البني

500 جرام من اللحم المفروم

1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة

3 فصوص ثوم، مفرومة

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة صغيرة من بهارات الشواء أو البهارات الخاصة باللحم

ملح وفلفل حسب الذوق

1/2 كوب من صلصة الطماطم

1/2 كوب من الماء

2 ملعقة كبيرة من صلصة الصويا

1 ملعقة كبيرة من صلصة

250 جرام من المكرونة الحمراء (مثل المكرونة بيني)

جبن مبشور للتزيين (اختياري)

خضار مقطع حسب الرغبة

طريقة عمل اللحمة بالصوص البني

سخن زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة. أضف البصل والثوم وقلبهم حتى يصبحان طريين وشفافين.

أضف اللحم المفروم إلى المقلاة وقلبه حتى ينضج ويتحول إلى اللون البني، قم بتفتيت اللحم المفروم بواسطة ملعقة خشبية لضمان تجانس النضج.

أضف بهارات الشواء أو البهارات الخاصة باللحم وقلبها جيدًا لتوزيع النكهة.

أضف صلصة الطماطم والماء وقلبها جيدًا. ثم قم بإضافة صلصة الصويا والصلصة واستمر في التقليب حتى يتجانس الصوص.

اترك الصلصة تغلي ثم اخفض الحرارة واتركها تطهى لمدة 10-15 دقيقة حتى تتكاثف النكهات وتصبح الصلصة سميكة.

في وقت ذلك، اسلق المكرونة الحمراء وفقًا لتعليمات العبوة. يفضل تصفيتها وشطفها بالماء البارد لمنع التصاقها.

قدم المكرونة الحمراء في طبق التقديم واسكب الصلصة البنية واللحم المفروم فوقها. يمكن تزيينها بالجبن المبشور إذا رغبت.

يمكنك تقديم اللحمة بالصوص البني والمكرونة الحمراء كوجبة رئيسية لذيذة ومشبعة، يمكنك إضافة الخضروات المشوية أو السلطة كطبق جانبي إذا رغبت في ذلك.