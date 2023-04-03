فطارك عندنا.. طريقة عمل فرائد تشيكن وسلطة كول سلو وبطاطس مقرمشة

تعد طريقة عمل الفرايد تشيكن من أكثر الوصفات التي لها بعض الأسرار التي تحاول كل ربة منزل لعملها ولذلك نقدم لكي اليوم علي سفرة اليوم بفطار رمضان طريقة عمل فرائد تشيكن وسلطة كولو سلو والبطاطس المقرمشة.

طريقة عمل فرايد تشكين

المقادير :



2 أفخاذ الدجاج بالعظم

300 جرام صدور دجاج

300 جرام أجنحة الدجاج

1 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة من البهارات

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو البابريكا

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل

2 ملعقة شاي ملح وفلفل أسود مطحون طازجا

2 3/4 كوب لبن حليب سائل ، مقسم

1 مكعب مرق دجاج

1 بيضة ، للضرب



الطريقة :

ـ في وعاء ، يُمزج الدقيق مع البهارات ومسحوق الفلفل الحار ومسحوق الثوم والبابريكا والزنجبيل والملح والفلفل الاسود.

ـ في قدرعلى نار خفيفة ، أضيفي الدجاج ، 2/1 كوب لبن حليب ومكعب المرقة. ويطبخ لمدة 20 دقيقة مع الحذر لأن اللبن يفور على النار.

ـ ثم يسخن الزيت فى مقلاة عميقة.

ـ يُمزج اللبن الحليب المتبقي مع البيض المخفوق في طبق عميق.

ـ ثم تُغمر كل قطعة دجاج في مزيج البيض ، ثم تُغطى جيدًا في خليط الدقيق.

ـ ثم يقلى الدجاج على دفعات حتى لونها بنيا ذهبيا.وتقدم ساخنة مع الصوصات .

سلطة كول سلو

مكونات سلطة الكول سلو

ثمرة كرنب صغيرة مقطعة شرائح صغيرة

2 ثمرة جزر مبشور

ملعقة كبيرة بصل أبيض مفروم صغير

ربع فنجان مايونيز

⅔ 2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة حليب كامل الدسم

¾ ملعقة كبيرة خل أبيض

¼1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

¼ ملعقة صغيرة ملح

رشة فلفل اسود

طريقة تحضير سلطة كول سلو

امزجي المقادير السائلة، السكر مع الملح والفلفل والحليب واللبن والمايونيز والخل وعصير الليمون، واخفقي جيدًا حتى يصير المزيج متجانسًا.

أضيفي إلى المكونات الكرنب المقطع والبصل والجزر (يفضل عدم بشرها جيدًا حتي تحصلي على شكل ومذاق السلطة الجاهزة نفسها)

قلبي الخليط جيدًا حتي يتجانس، ثم ضعيه في وعاء عميق بالثلاجة، وغطيه جيدًا لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل التقديم.

يمكنكِ تقديمه بعد وضع ورق كرنب صحيح أسفل طبق السلطة، للحصول على مظهر جمالي للطبق



طريقة عمل سلطة بطاطس كنتاكي

المقادير

ثمرة بطاطس كبيرة مسلوقة ومقطعة مكعبات

كوب مايونيز

4 ملاعق سكر

2 ملعقة مستردة

2 ملعقة بصل أبيض مفروم

ملعقة كرفس مفروم

ملعقة خل أبيض

ملعقة جزر مبشور

نصف ملعقة بقدونس مجفف

ثمرة خيار مخلل مقطعة مكعبات

ربع ملعقة فلفل أبيض

ذرة ملح

طريقة التحضير

امزجي المكونات كلها عدا البطاطس.

ضيفي الخليط إلى البطاطس وقومي بالتقليب الجيد.

قومي بتغطية الإناء الذي وضعتِ فيها البطاطس وضعيه في البراد لمدة لا تقل عن 4 ساعات، يمكنك أن تتركي الإناء ليلة كاملة في البراد حتى تتشرب البطاطس الصوص.