رايتس واتش تتهم إسرائيل بالكذب في مقـ.تل عمال الإغاثة.. وغضب أممي

وزارة العدل البولندية سنفتح تحقيقا في مقتل عاملنا

أدانت منظمة هيومان رايتس واتش بشدة قصف الاحتلال الإجرامي لقافلة إغاثة معتبرة أن الاحتلال فعلها متعمدًا دون أن يكون لديه لبس معلوماتي في أي جانب، وفق ما ذكرت صحف دولية.

هيومن رايتس ووتش

قال مدير قسم فلسطين وإسرائيل بمنظمة هيومن رايتس ووتش أن أكثر من 170 عامل إغاثة قتلوا (استشهدوا) بغزة منذ بداية الحرب من بعد 7 أكتوبر وأنه لهذا يجب وقف الاستهدافات.

ذكر المدير بهيومن رايتس أنه من واقع الرصد فقد أصبح أي شخص يساعد الفلسطينيين بغزة معرضا لخطر القتل.

أكد على أن إسرائيل اتخذت قرار قصف قافلة عمال الإغاثة رغم معرفتها بتحركاتها.

وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية

من جانبه قال مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية أنهم غاضبون من مقتل عمال الإغاثة في غزة لأنه رغم الحديث عن وقف إطلاق النار إلا أن الحرب تسرق أفضل ما فينا ولا يمكن الدفاع عن تصرفات من يقف وراءها.

وزارة العدل البولندية

يأتي ذلك فيما قالت وزارة العدل البولندية سنفتح تحقيقا في مقتل عامل الإغاثة البولندي في غزة.



قتل عاملون عدة في منظمة "وورلد سنترال كيتشن" بضربة إسرائيلية في قطاع غزة، بحسب ما أعلن الطاهي الشهير خوسيه أندريس مؤسس ورئيس المنظمة الإغاثية غير الحكومية، ومقرها واشنطن.

وقال أندريس في منشور على منصة "إكس" إن المنظمة "فقدت عديداً من إخوتنا في غارة جوية للجيش الإسرائيلي في غزة"، مقدماً تعازيه إلى "عائلاتهم وأصدقائهم وعائلة (وورلد سنترال كيتشن) بأكملها".

وأضاف، "قلبي مكسور وحزين" على مقتل هؤلاء المتطوعين.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة حركة "حماس" في قطاع غزة أعلن في وقت متأخر أمس الإثنين أن ما لا يقل عن خمسة موظفين من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" غير الحكومية قتلوا في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

وقال متحدث باسم المكتب إن من بين قتلى الضربة التي استهدفت دير البلح في وسط القطاع أشخاصاً من بولندا وأستراليا ومواطناً بريطانياً، مضيفاً أن فلسطينيا قتل أيضاً.

قالت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" إنها قدمت أكثر من 42 مليون وجبة في غزة على مدى 175 يوماً .

رد حماس

واعتبرت "حماس" في بيان أن الهجوم الذي شنته إسرائيل على موظفي "وورلد سنترال كيتش" يهدف إلى ترويع العاملين في الوكالات الإنسانية الدولية وردعهم عن متابعة مهامهم.

وقالت المنظمة على "إكس"، "نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن أعضاء من (وورلد سنترال كيتشن) قتلوا في هجوم للجيش الإسرائيلي أثناء عملهم لدعم جهودنا الإنسانية لتوصيل الغذاء في غزة... هذه مأساة. عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيون ينبغي ألا يكونوا هدفاً أبداً".

مزاعم الاحتلال

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يجري مراجعة شاملة على أعلى المستويات لفهم ملابسات هذه الحادثة "المأساوية".

وجاء في البيان العسكري، "يبذل جيش الدفاع الإسرائيلي جهوداً كبيرة لإتاحة توصيل المساعدات الإنسانية بأمان، ويعمل من كثب مع (وورلد سنترال كيتشن) في جهودها الحيوية لتوفير الغذاء والمساعدات الإنسانية لسكان غزة".