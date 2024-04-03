عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

لأول مرة خصم 20% من الوحدة.. الإسكان تطرح شققا جديدة متشطبة «145 مترا» بالقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان

شقق الإسكان الجديدة
شقق الإسكان الجديدة

تعتبر شقق الإسكان الجديدة الملاذ الآمن للكثير من المواطنين الراغبين في شراء وحدة سكنية بنظام التمليك، بينما تستعد وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة تعاونيات البناء والإسكان لطرح مرحلة جديدة من الوحدات السكنية بـ مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان.

شقق الإسكان الجديدة

وتبدأ مساحات الوحدات السكنية المطروحة من 95 م2 وحتى 155 م2 شاملة الجراج والشقق بتسهيلات في السداد تصل إلى 10 سنوات، وفي حالة السداد بالكامل (كاش) يتم خصم 20% من ثـمن الوحدة وعدم الدخول في القرعة والتخصيص بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين.

وتهدف هذه المرحلة إلى تلبية احتياجات قطاع واسع من المواطنين الراغبين في التملك، وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وتسهيلات في السداد.

ومن مميزات الوحدات السكنية، أنه مساحات الوحدات تبدأ من 95 مترا مربعا إلى 155 مترا مربعا، وتشمل الأسعار الجراج والشقق، وتتوفر تسهيلات في السداد تصل إلى 10 سنوات، وأن يتم خصم 20% من ثمن الوحدة في حالة السداد الكامل (كاش).

كما يتم تقديم إقرار شخصي أو بتوكيل موثق، ويتم ملء بيانات طلب التقدم لدخول القرعة العلنية مع ذكر مساحة الوحدة المطلوبة.

ويتم تخصيص الوحدات بنظام القرعة العلنية، وتعتبر نتيجة القرعة نهائية ولا يجوز الطعن عليها.

أما عن شروط التصرف في الوحدة، فيُسمح باستخدام الوحدة للسكن فقط، ويُمنع بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها دون موافقة الهيئة، وفي حالة المخالفة، وتُتخذ الإجراءات القانونية وتُطبق القواعد المالية المعمول بها.

وفي حال طلب استرداد المبالغ المسددة من قبل الفائزين بالقرعة، يتم خصم 4000 جنيه + 1 مصروفات إدارية، أما في حال استرداد المبالغ لأي سبب، يتم تقديم خطاب برقم الحساب البنكي لتحويل المبالغ المستردة.

الإسكان الاجتماعي يتعاون مع بنك مصر لتقديم تمويل عقاري لمنخفضي ومتوسطي الدخل

الحجز بدأ.. طرح أراضي الإسكان المتوسط بـ 6 مدن.. الأسعار والشروط

طرح أراضي الإسكان المتوسط

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الإسكان عن طرح 856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، وذلك بمدن السادات والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وبدر وغرب قنا وطيبة الجديدة، والتي بدأ حجزها من يوم الاثنين الموافق  1 من أبريل، ومن المقرر أن تستمر مدة الحجز لشهرين بالطرح الرابع للتخصيص الفوري للأراضي، كما طرحت الوزارة كراسات الشروط الخاصة بأراضي الإسكان.

ووفقًا لكراسة الشروط، فإنه من شروط حجز أراضي الإسكان المتوسط، يجب أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية وليس شخصا معنويًا (شركة أو مؤسسة)، ويجب أن لا تقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز، كما أنه لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة بالمدن المعلن عنها، وفي حالة مخالفة ذلك وتقدم كل من “الزوج – الزوجة” لحجز قطعة أرض لكل منهما في مدينة واحدة أو أكثر من مدينة، يتم استبعادهما من الحجز.

كما نصت الشروط على أن لا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض للمتقدم بالحجز أو لأحد أفراد أسرته (الزوج – الزوجة) بمحور الأراضي (المتميزة - المتوسطة) ضمن برنامج "مسكن"، وتكون الأولوية في حالة تقدم أكثر من عميل على قطعة الأرض، لأعلى نسبة استكمال من ثمن الأرض خلال شهر من التخصيص.

بشرى للمقبلين على الزواج| "الإسكان" تطرح شقق بـ 1200 جنيه شهرياً في المحافظات.. اعرف الشروط

وزير الإسكان: محطة تنقية مياه شبرا الخيمة تخدم 2 مليون نسمة

وسوف نرصد لكم شروط شقق تعاونيات الإسكان، والتي جاءت كالتالي:

- يتم تقديم الإقرار المرفق بالكراسة من صاحب الشأن شخصيًّا أو بتوكيل موثق بالشهر العقاري.

- ويتم تخصيص الوحدات السكنية بنظام القرعة العلنية، وتعتبر نتيجة القرعة نهائية ولا يجوز تعديلها أو الاعتراض عليها.

- ويراعى عند ملء بيانات طلب التقدم لدخول القرعة العلنية أن يذكر مساحة الوحدة السكنية التي يرغب في دخول القرعة عليها.

- لكل وحدة سكنية مسطح تابع لها بجراج العمارة قدره 22م2 لانتظار سيارة واحدة ويتم التعاقد عليها ضمن عقد الوحدة السكنية.

- ومن يتعاقد على وحدة سكنية يلتزم باستعمالها للسكن له ولأسرته ويحظر عليه التصرف فيها بالبيع أو الإيجار أو تغيير نشاطها إلا بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك بالهيئة، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتطبيق القواعد المالية المعمول بها لدى الهيئة في هذا الشأن.

- في حالة تقدم أحد الفائزين بالقرعة العلنية بطلب لاسترداد المبالغ المالية المسددة يتم إلغاء الإجراءات ويخصم مبلغ 4000 جنيه + 1 مصروفات إدارية.

- في حالة استرداد المبالغ المالية المسددة لأى سبب يتم تقديم خطاب برقم الحساب البنكي الخاص بالعميل شخصيا والذى تم الحجز باسمه لتحويل المبالغ المستردة عليه.

- ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه.

الأسكان شقق الإسكان شقق الإسكان الجديدة القاهرة الجديدة أراضى الإسكان المتوسط اراضى الإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تواصل الهبوط في الأسواق

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

500 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 قبل العيد

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

مفاجأة بالأسماء| تواجد 4 لاعبين من الأهلي والزمالك في قائمة المنشطات.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

الحجز بدأ.. طرح أراضي الإسكان المتوسط بـ 6 مدن.. الأسعار والشروط

الإسكان الاجتماعي يتعاون مع بنك مصر لتقديم تمويل عقاري لمنخفضي ومتوسطي الدخل

بشرى للمقبلين على الزواج| "الإسكان" تطرح شقق بـ 1200 جنيه شهرياً في المحافظات.. اعرف الشروط

ترشيحاتنا

تأهيل 9 شركات ناشئة.. أول حاضنة أعمال متخصصة في التكنولوجيا الرياضية

هل يوجد صلاة تهجد اليوم في ليلة 25 رمضان.. لا تتركها لـ9 أسباب

كيلو الفراخ بـ95 جنيها.. الحبس سنتين عقوبة رفع أسعار الدواجن طبقا للقانون

الكيلو بـ 85 جنيها.. أسعار الدواجن تنخفض مع بدء تطبيق مبادرة الـ 15%

تقرير طبي يكشف حقيقة انتشار الجديري المائي بين طلاب مدرسة بحدائق أكتوبر

الرعاية الصحية: حركة تنقلات وتكليفات موسعة في قيادات الهيئة لضخ دماء جديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكل هيشرب قهوة تاني| تراجع حاد في أسعار البن.. وهذا ثمنه اليوم

6 أبراج تشعر بالإهمال العاطفى طوال الوقت.. هل أنت منها؟

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 إبريل 2024

جمال شعبان يحذر من صيام الأطفال ويكشف عن الأسباب

فيديو

500 جنيه| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب وتفاصيل سعر الدولار

43 ألف جنيه.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل على السوشيال ميديا

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ