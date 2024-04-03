لأول مرة خصم 20% من الوحدة.. الإسكان تطرح شققا جديدة متشطبة «145 مترا» بالقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان

تعتبر شقق الإسكان الجديدة الملاذ الآمن للكثير من المواطنين الراغبين في شراء وحدة سكنية بنظام التمليك، بينما تستعد وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة تعاونيات البناء والإسكان لطرح مرحلة جديدة من الوحدات السكنية بـ مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان.

شقق الإسكان الجديدة

وتبدأ مساحات الوحدات السكنية المطروحة من 95 م2 وحتى 155 م2 شاملة الجراج والشقق بتسهيلات في السداد تصل إلى 10 سنوات، وفي حالة السداد بالكامل (كاش) يتم خصم 20% من ثـمن الوحدة وعدم الدخول في القرعة والتخصيص بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين.

وتهدف هذه المرحلة إلى تلبية احتياجات قطاع واسع من المواطنين الراغبين في التملك، وتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وتسهيلات في السداد.

ومن مميزات الوحدات السكنية، أنه مساحات الوحدات تبدأ من 95 مترا مربعا إلى 155 مترا مربعا، وتشمل الأسعار الجراج والشقق، وتتوفر تسهيلات في السداد تصل إلى 10 سنوات، وأن يتم خصم 20% من ثمن الوحدة في حالة السداد الكامل (كاش).

كما يتم تقديم إقرار شخصي أو بتوكيل موثق، ويتم ملء بيانات طلب التقدم لدخول القرعة العلنية مع ذكر مساحة الوحدة المطلوبة.

ويتم تخصيص الوحدات بنظام القرعة العلنية، وتعتبر نتيجة القرعة نهائية ولا يجوز الطعن عليها.

أما عن شروط التصرف في الوحدة، فيُسمح باستخدام الوحدة للسكن فقط، ويُمنع بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها دون موافقة الهيئة، وفي حالة المخالفة، وتُتخذ الإجراءات القانونية وتُطبق القواعد المالية المعمول بها.

وفي حال طلب استرداد المبالغ المسددة من قبل الفائزين بالقرعة، يتم خصم 4000 جنيه + 1 مصروفات إدارية، أما في حال استرداد المبالغ لأي سبب، يتم تقديم خطاب برقم الحساب البنكي لتحويل المبالغ المستردة.

طرح أراضي الإسكان المتوسط

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الإسكان عن طرح 856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، وذلك بمدن السادات والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وبدر وغرب قنا وطيبة الجديدة، والتي بدأ حجزها من يوم الاثنين الموافق 1 من أبريل، ومن المقرر أن تستمر مدة الحجز لشهرين بالطرح الرابع للتخصيص الفوري للأراضي، كما طرحت الوزارة كراسات الشروط الخاصة بأراضي الإسكان.

ووفقًا لكراسة الشروط، فإنه من شروط حجز أراضي الإسكان المتوسط، يجب أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية وليس شخصا معنويًا (شركة أو مؤسسة)، ويجب أن لا تقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز، كما أنه لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة بالمدن المعلن عنها، وفي حالة مخالفة ذلك وتقدم كل من “الزوج – الزوجة” لحجز قطعة أرض لكل منهما في مدينة واحدة أو أكثر من مدينة، يتم استبعادهما من الحجز.

كما نصت الشروط على أن لا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض للمتقدم بالحجز أو لأحد أفراد أسرته (الزوج – الزوجة) بمحور الأراضي (المتميزة - المتوسطة) ضمن برنامج "مسكن"، وتكون الأولوية في حالة تقدم أكثر من عميل على قطعة الأرض، لأعلى نسبة استكمال من ثمن الأرض خلال شهر من التخصيص.

وسوف نرصد لكم شروط شقق تعاونيات الإسكان، والتي جاءت كالتالي:

- يتم تقديم الإقرار المرفق بالكراسة من صاحب الشأن شخصيًّا أو بتوكيل موثق بالشهر العقاري.

- ويتم تخصيص الوحدات السكنية بنظام القرعة العلنية، وتعتبر نتيجة القرعة نهائية ولا يجوز تعديلها أو الاعتراض عليها.

- ويراعى عند ملء بيانات طلب التقدم لدخول القرعة العلنية أن يذكر مساحة الوحدة السكنية التي يرغب في دخول القرعة عليها.

- لكل وحدة سكنية مسطح تابع لها بجراج العمارة قدره 22م2 لانتظار سيارة واحدة ويتم التعاقد عليها ضمن عقد الوحدة السكنية.

- ومن يتعاقد على وحدة سكنية يلتزم باستعمالها للسكن له ولأسرته ويحظر عليه التصرف فيها بالبيع أو الإيجار أو تغيير نشاطها إلا بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك بالهيئة، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتطبيق القواعد المالية المعمول بها لدى الهيئة في هذا الشأن.

- في حالة تقدم أحد الفائزين بالقرعة العلنية بطلب لاسترداد المبالغ المالية المسددة يتم إلغاء الإجراءات ويخصم مبلغ 4000 جنيه + 1 مصروفات إدارية.

- في حالة استرداد المبالغ المالية المسددة لأى سبب يتم تقديم خطاب برقم الحساب البنكي الخاص بالعميل شخصيا والذى تم الحجز باسمه لتحويل المبالغ المستردة عليه.

- ويعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه.