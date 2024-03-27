الشقق جهزت.. مفاجأة سارة لأهالي دمياط من وزارة الإسكان |تعرف على مواعيد الاستلام

تسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى تقديم عدد متنوع من الوحدات السكنية لذوي الدخول المتوسطة بأسعار منافسة لمثيلاتها المقدمة من القطاع الخاص ومنها "سكن مصر" ليتناسب مع جميع فئات المواطنين.

سكن مصر

موعد التسليم

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة سيبدأ تسليم وحدات مشروع سكن مصر، المرحلة التاسعة جنوب الحي الرابع، بمدينة دمياط الجديدة، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء 7 يوليو حتى الأربعاء 29 من نفس الشهر في أيام محددة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، محمد خلف الله، سيجرى تسليم الوحدات التابعة لمشروع سكن مصر، كالتالي:

ــ العمارات من 1 : 3، يوم الثلاثاء 7/ 5/ 2024.

ــ وحدات العمارات من 4 : 6، يوم الأربعاء 8/ 5/ 2024.

ــ وحدات العمارات من 7: 9، يوم الخميس 9/ 5/ 2024.

ــ وحدات العمارات من 10: 12، يوم الأحد 12/ 5/ 2024.

ــ وحدات العمارات من 13: 15، يوم الاثنين 13/ 5/ 2024.

ــ وحدات العمارات 16: 1، يوم الثلاثاء 14/ 5/ 2024.

ــ ووحدات العمارات من 19: 21، يوم الأربعاء 15/ 5/ 2024، وجرى تخصيص يوم الخميس 16/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

الدكتور عاصم الجزار

شقق سكن لكل المصريين

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات من 22 : 24، يوم الأحد 19/5/2024، ووحدات العمارات من 25 : 27، يوم الإثنين 20/5/2024، ووحدات العمارات من 28 : 30، يوم الثلاثاء 21/5/2024، ووحدات العمارات من 31 : 33، يوم الأربعاء 22/5/2024، كما تم تخصيص يوم الخميس 23/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وقال: سيتم تسلم وحدات العمارات من 34: 36، يوم الأحد 26/5/2024، ووحدات العمارات من 37: 39، يوم الإثنين 27/5/2024، ووحدات العمارة 40، يوم الثلاثاء 28/5/2024، وتم تخصيص يوم الأربعاء 29/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وطرح صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، شقق سكنية للمواطنين محدودي الدخل في كافة المحافظات، وذلك في الطرح الجديد (الإعلان 18) لشقق سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل.

أسعار الشقق

وتبلغ أسعار شقق سكن لكل المصريين ما بين 350 ألفًا و500 ألف جنيه، كما أن الأسعار تختلف بناء على نسب التميز والمدينة المطروح بها الوحدة.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين

ألا يكون المتقدم قد استفاد من طروحات الدولة من قبل سواء وحدات سكنية أو قطع أراضٍ.

تقديم إثبات بحصوله على راتب لا يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد على 7000 جنيه سواء كان أعزب أو متزوجًا.

تقديم مستند الإقامة بما يتناسب مع الوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة سواء محل الإقامة أو محل العمل.

ألا تقل سن المتقدم عن 21 عامًا.

ألا تزيد سن المتقدم على 51 عامًا.

ألا تزيد سن أصحاب المعاشات على 75 عامًا بحد أقصى.

شقق سكن لكل المصريين

موعد طرح شقق الإسكان 2024

ومن المقرر أن يتم بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، في الربع الأول من عام 2024 وبالتحديد في شهر مارس 2024 الجاري حيث تتراوح مساحات شقق سكن لكل المصريين 2024 التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، بين 75 و90 مترًا.

وهناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل حجز شقق سكن لكل المصريين وتتضمن ما يلي :-

تقديم مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.

إذا كان المتقدم متزوجًا عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.

يتم تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.

صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

كذلك تقديم قسيمة الزواج.

كما يتم تقديم شهادة ميلاد الأولاد إذا وُجدوا.