عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

الشقق جهزت.. مفاجأة سارة لأهالي دمياط من وزارة الإسكان |تعرف على مواعيد الاستلام

شقق الإسكان الإجتماعي
شقق الإسكان الإجتماعي

تسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى تقديم عدد متنوع من الوحدات السكنية لذوي الدخول المتوسطة بأسعار منافسة لمثيلاتها المقدمة من القطاع الخاص ومنها "سكن مصر" ليتناسب مع جميع فئات المواطنين.

سكن مصر 

موعد التسليم 

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة سيبدأ تسليم وحدات مشروع سكن مصر، المرحلة التاسعة جنوب الحي الرابع، بمدينة دمياط الجديدة، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء 7 يوليو حتى الأربعاء 29 من نفس الشهر في أيام محددة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، محمد خلف الله، سيجرى تسليم الوحدات التابعة لمشروع سكن مصر، كالتالي:

ــ العمارات من 1 : 3، يوم الثلاثاء 7/ 5/ 2024.

ــ وحدات العمارات من 4 : 6، يوم الأربعاء 8/ 5/ 2024.

ــ وحدات العمارات من 7: 9، يوم الخميس 9/ 5/ 2024.

ــ وحدات العمارات من 10: 12، يوم الأحد 12/ 5/ 2024.

ــ وحدات العمارات من 13: 15، يوم الاثنين 13/ 5/ 2024.

ــ وحدات العمارات 16: 1، يوم الثلاثاء 14/ 5/ 2024.

ــ ووحدات العمارات من 19: 21، يوم الأربعاء 15/ 5/ 2024، وجرى تخصيص يوم الخميس 16/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

الدكتور عاصم الجزار

شقق سكن لكل المصريين

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات من 22 : 24، يوم الأحد 19/5/2024، ووحدات العمارات من 25 : 27، يوم الإثنين 20/5/2024، ووحدات العمارات من 28 : 30، يوم الثلاثاء 21/5/2024، ووحدات العمارات من 31 : 33، يوم الأربعاء 22/5/2024، كما تم تخصيص يوم الخميس 23/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وقال: سيتم تسلم وحدات العمارات من 34: 36، يوم الأحد 26/5/2024، ووحدات العمارات من 37: 39، يوم الإثنين 27/5/2024، ووحدات العمارة 40، يوم الثلاثاء 28/5/2024، وتم تخصيص يوم الأربعاء 29/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وطرح صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، شقق سكنية للمواطنين محدودي الدخل في كافة المحافظات، وذلك في الطرح الجديد (الإعلان 18) لشقق سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل.

أسعار الشقق 

وتبلغ أسعار شقق سكن لكل المصريين ما بين 350 ألفًا و500 ألف جنيه، كما أن الأسعار تختلف بناء على نسب التميز والمدينة المطروح بها الوحدة.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين

  • ألا يكون المتقدم قد استفاد من طروحات الدولة من قبل سواء وحدات سكنية أو قطع أراضٍ.
  • تقديم إثبات بحصوله على راتب لا يقل عن 2700 جنيه ولا يزيد على 7000 جنيه سواء كان أعزب أو متزوجًا.
  • تقديم مستند الإقامة بما يتناسب مع الوحدات المتاحة بأقرب مدينة جديدة سواء محل الإقامة أو محل العمل.
  •  ألا تقل سن المتقدم عن 21 عامًا.
  • ألا تزيد سن المتقدم على 51 عامًا.
  •  ألا تزيد سن أصحاب المعاشات على 75 عامًا بحد أقصى.
شقق سكن لكل المصريين

موعد طرح شقق الإسكان 2024

ومن المقرر أن يتم بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، في الربع الأول من عام 2024 وبالتحديد في شهر مارس 2024 الجاري حيث تتراوح مساحات شقق سكن لكل المصريين 2024 التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، بين 75 و90 مترًا.

وهناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل حجز شقق سكن لكل المصريين وتتضمن ما يلي :-

  •  تقديم مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري للمتقدم للحجز.
  • إذا كان المتقدم متزوجًا عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.
  • يتم تقديم إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل الذي تم الحصول عليه وقت السداد في البريد.
  •  صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).
  • كذلك تقديم قسيمة الزواج.
  •  كما يتم تقديم شهادة ميلاد الأولاد إذا وُجدوا.
سكن لكل المصريين
الأسكان سكن مصر مدينة دمياط الجديدة شقق سكن لكل المصريين اسعار الشقق شروط حجز شقق سكن لكل المصريين شقق الإسكان الإجتماعي 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الفطر 2024.. ما موعد صرفها ومن المستحقين

حادثة .. تصادم سيارة بتريلا ووفاة 9 أشخاص|صور

بشرى ومفاجأة من الحكومة لمواليد الثمانينات.. قصة المعاش المبكر| تفاصيل

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

تراجع أسعار السلع 30% بعد 48 ساعة بتنسيق حكومي.. تعرف على القائمة الجديدة

دوره انتهى مع منتخب مصر .. منشور مثير من مهيب عبد الهادي

مفيش مشكلة.. ملك أحمد زاهر تدافع عن شقيقتها بعد الهجوم عليها

ألفاظ وعلاقات خارجة.. مفاجآت في تحقيقات النيابة بشأن قضية فتاة الشروق

موضوعات متعلقة

7 مايو.. بدء تسليم وحدات "سكن مصر" بمدينة دمياط الجديدة

بأموال فاسدة.. رئيس وزراء منغوليا السابق متهم بشراء شقق فاخرة في مانهاتن

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5

سكن بديل لـ11 حالة.. محافظ بورسعيد يسدل الستار على حكاوى هدم الجميل |تفاصيل

ترشيحاتنا

راتب 21 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية قدم الآن

فروع مسائية و3 مكاتب يفوزون بالتميز الحكومي.. تطوير مصلحة الشهر العقاري

كيف تهرب إذا غرقت سيارتك تحت الماء؟

الشقق جهزت.. مفاجأة سارة لأهالي دمياط من وزارة الإسكان |تعرف على مواعيد الاستلام

عاجل.. غارة جوية إسرائيلية تستهدف مقهى ببلدة الناقورة في لبنان

سعر الذهب اليوم 27-3-2024 في رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود جلد.. جوري بكر تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

فستان جريء.. آيتن عامر تستعرض رشاقتها | شاهد

مسلسل جودر الحلقة 2 .. قرار جريء من شهريار

فيديو

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أمك مش زعلانة عليك؟ بسمة وهبة تحرج نزار الفارس بهذا السؤال.. ما القصة؟

شبه فريد شوقي.. العوضي: أفتخر إنهم شايفين فيا حاجة من النجوم الكبار

أسماء جلال قالتها لحماتها| يعني إيه حيزبونة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ