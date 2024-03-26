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رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

الإسكان تزف بشرى سارة للمواطنين.. وتوفر أكثر من 2000 شقة لمحدودي الدخل| تفاصيل

سكن كل المصريين
سكن كل المصريين

زفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشرى سارة بشأن شقق سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل بمدينة السويس، حيث تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، موقف تنفيذ 2064 وحدة سكنية بمدينة السويس كمرحلة عاجلة التنفيذ.

سكن لكل المصريين 2024

وفي هذا الصدد، تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدن: العاشر من رمضان، والسويس الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأكتوبر الجديدة.

وشدد وزير الإسكان على الالتزام بالمستوى الجيد لمعدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها، ومواصلة الجولات التفقدية بمواقع العمل، وكذا دفع العمل بمشروعات المرافق، وتنسيق الموقع، مع مراعاة استكمال المشروعات بالمواصفات الفنية المطلوبة.

في سياق متصل، تفقد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استكمال الأعمال الجارية لتنفيذ 178 عمارة، بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدينة، وذلك في ضوء الاهتمام بمشروعات الإسكان، ومشروعات البنية التحتية بالمدن الجديدة.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، الأعمال الجاري تنفيذها لـ 98 عمارة بمساحة 90 متراً للوحدة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالحي الـ20 بالمدينة.

وأوضح المهندس علاء منيع، أن الوحدات يتم تسليمها كاملة المرافق من "مياه – صرف – كهرباء – طرق - غاز طبيعي"، في إطار توفير الخدمات الأساسية للمنتقلين للسكن بها.

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ووجه رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بدفع العمل بأعمال تنسيق الموقع والأرصفة بعد الانتهاء من أعمال المرافق للعمارات، لسرعة تسليم الوحدات لحاجزيها، وكذا سرعة تنفيذ أعمال التشطيبات للعمارات المتبقية، مشدداً على مسئولي الشركات المنفذة ضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية في التوقيتات المحددة.

2064 شقة سكن لكل المصريين

كما تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، يرافقها مسئولو الجهاز، أعمال تنفيذ 2064 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين " كمرحلة عاجلة بالمبادرة.

وتابعت "مخلوف" في جولتها، أعمال تشطيب عددٍ من الوحدات السكنية، وكذا أعمال مرافق المياه والصرف، ومنها محطة معالجة الصرف الصحي العاجلة، وشبكة الإنارة، والطرق، والسوق التجارية، ومدرسة التعليم الأساسي، والحضانة.

وأكدت رئيس جهاز السويس الجديدة، ضرورة التزام الشركات المنفذة بمعايير الجودة جنباً إلى جنب مع البرنامج الزمني المحدد، ومراعاة أقصى درجات السلامة والصحة المهنية، والمتابعة الدورية للأعمال من خلال الإدارات المعنية، ومواصلة العمل خلال شهر رمضان بنفس الوتيرة.

وتفقد المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، والمهندس تامر جبر نائب رئيس الجهاز، أعمال تنفيذ عمارات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين - محور الإسكان المتوسط"، للوقوف على آخر المستجدات وتذليل جميع العقبات بهدف رفع نسبة الإنجاز.

الالتزام بالمواصفات والجودة المطلوبة

ووجه رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، بسرعة بدء تنسيق الموقع العام بين العمارات، والالتزام بالمواصفات والجودة المطلوبة للتنفيذ، حتى يمكن تسليم الوحدات للحاجزين في أسرع وقت ممكن.

وتابع المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة اكتوبر الجديدة، مع مسئولي الجهاز، سير العمل بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة غرب المطار، وذلك في حضور الإدارات التنفيذية، وجهات الإشراف على المشروع.

وأوضح رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم متابعة أعمال التشطيبات، وأعمال تنسيق الموقع العام لوحدات عمارات المرحلة الخامسة، والبالغ عددها 10 آلاف وحدة سكنية، كما تم تفقد أعمال تنفيذ وحدات عمارات المرحلة السادسة بالمبادرة والبالغ عددها 50 ألف وحدة سكنية جديدة.

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وأشار المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز، إلى أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة وجهات الإشراف بضرورة تكثيف معدلات التنفيذ مع الحفاظ على مستوى الجودة المطلوبة، طبقا للمواصفات الهندسية.

جدير بالذكر أن منطقة غرب المطار مقسمة لـ3 قطاعات مناطق (أ – ب - ج) على مساحة تعادل الـ3000 فدان ، وتضم ما يقرب من 90 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تقارب الـ50 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 25 مبنى خدميا بتكلفة تقدر بـ700 مليون جنيه.  

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