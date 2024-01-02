الفرصة الأخيرة.. انتهاء موعد التقديم لشقق سكن لكل المصريين 3 الخميس المقبل

يستمر فتح باب تحويل التقديم على شقق الطرح التكميلي سكن لكل المصريين 3 حتى الخميس 4 يناير 2024، وذلك لمن لم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، أو لم يسبق بهم تخصيص وحدة سكنية بذات الإعلان.
وتشمل آليات التقديم علي وحدات سكن لكل المصريين 3 بالطرح التكميلي
وحدات التسليم الفوري:
1- لن يتم سداد أي دفعات مالية في الوقت الحالي.
2- سداد 35 جنيهًا رسوم طلب التحويل في البريد.
3- الحد الأدنى للدخل لهذه الشقق 1200 جنيه.
4- تتراوح الأقساط بين 410 و476 جنيهًا للشقق التي تبدأ أسعارها من 194 ألف جنيه.
4- تتراوح الأقساط بين 445 و511 جنيهًا للشقق التي تصل أسعارها إلى 207 آلاف جنيه.
وحدات التسليم بعد 36 شهرًا:
1- استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه.
2- سداد المبلغ في أحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة الإعلان بجانب 35 جنيهًا.
3- سداد دفعات ربع سنوية تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان ولمدة 3 سنوات.
4- تبلغ قيمة الدفعة 6 آلاف جنيه.
5- تبدأ أسعار هذه الشقق من 500 ألف جنيه وتصل حتى 530 ألف جنيه بحسب مكان الوحدة.
6- يمكن زيادة أسعار الشقق في حدود 15% حال زيادة أسعار مواد البناء.
7- الحد الأدنى للدخل لهذه الشقق 3500 جنيه.
8- تتراوح الأقساط بين 1750 و2230 جنيهًا، وفقًا لدخل المتقدم ومدة التمويل.