الفرصة الأخيرة.. انتهاء موعد التقديم لشقق سكن لكل المصريين 3 الخميس المقبل

يستمر فتح باب تحويل التقديم على شقق الطرح التكميلي سكن لكل المصريين 3 حتى الخميس 4 يناير 2024، وذلك لمن لم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، أو لم يسبق بهم تخصيص وحدة سكنية بذات الإعلان.

وتشمل آليات التقديم علي وحدات سكن لكل المصريين 3 بالطرح التكميلي

وحدات التسليم الفوري:

1- لن يتم سداد أي دفعات مالية في الوقت الحالي.

2- سداد 35 جنيهًا رسوم طلب التحويل في البريد.

3- الحد الأدنى للدخل لهذه الشقق 1200 جنيه.

4- تتراوح الأقساط بين 410 و476 جنيهًا للشقق التي تبدأ أسعارها من 194 ألف جنيه.

4- تتراوح الأقساط بين 445 و511 جنيهًا للشقق التي تصل أسعارها إلى 207 آلاف جنيه.

وحدات التسليم بعد 36 شهرًا:

1- استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه.

2- سداد المبلغ في أحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة الإعلان بجانب 35 جنيهًا.

3- سداد دفعات ربع سنوية تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان ولمدة 3 سنوات.

4- تبلغ قيمة الدفعة 6 آلاف جنيه.

5- تبدأ أسعار هذه الشقق من 500 ألف جنيه وتصل حتى 530 ألف جنيه بحسب مكان الوحدة.

6- يمكن زيادة أسعار الشقق في حدود 15% حال زيادة أسعار مواد البناء.

7- الحد الأدنى للدخل لهذه الشقق 3500 جنيه.

8- تتراوح الأقساط بين 1750 و2230 جنيهًا، وفقًا لدخل المتقدم ومدة التمويل.