عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

الحجز بدأ.. طرح أراضي الإسكان المتوسط بـ 6 مدن.. الأسعار والشروط

طرح أراضي الإسكان
طرح أراضي الإسكان

طرح أراضي الإسكان المتوسط.. أعلنت وزارة الإسكان عن طرح 856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، وذلك بمدن السادات والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وبدر وغرب قنا وطيبة الجديدة، والتي بدأ حجزها من يوم الإثنين 1 من أبريل، ومن المقرر أن تستمر مدة الحجز لشهرين بالطرح الرابع للتخصيص الفوري للأراضي، كما طرحت الوزارة كراسات الشروط الخاصة بأراضي الإسكان.

شروط حجز أراضي الإسكان المتوسط 

ووفقًا لكراسة الشروط، فإنه من شروط حجز أراضي الإسكان المتوسط، يجب أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية وليس شخصا معنويًا (شركة أو مؤسسة)، ويجب أن لا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز، كما أنه لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة بالمدن المعلن عنها، وفي حالة مخالفة ذلك وتقدم كلا من (الزوج – الزوجة) لحجز قطعة أرض لكل منهما في مدينة واحدة أو أكثر من مدينة، يتم استبعادهما من الحجز.

كما نصت الشروط علي أن لا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض للمتقدم بالحجز أو لأحد أفراد أسرته (الزوج –الزوجة) بمحور الأراضي (المتميزة-المتوسطة) ضمن برنامج "مسكن"، وتكون الأولوية في حالة تقدم أكثر من عميل على قطعة الأرض، لأعلى نسبة استكمال من ثمن الأرض خلال شهر من التخصيص.

طرح أراضي الإسكان المتوسط طرح أراضي الإسكان اراضى الإسكان الإسكان المتوسط أراضى الإسكان المتوسط وزارة الاسكان الأسكان كراسات الشروط شروط حجز أراضي الإسكان المتوسط أسعار أراضى الإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى بكري يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الحكومة بعد تنصيب السيسي رئيسا

خارج التوقعات.. هيئة الأرصاد تعلن حالة طقس غدا الأربعاء|تفاصيل كاملة

أسبوع كامل.. موعد إجازة عيد الفطر للموظفين بالقطاعين| احسب عدد أيامك

مفاجأة.. الأهلي يرفض الحصول على 500 ألف دولار نظير مواجهة الزمالك بالسعودية

اختلس 6 شيكات.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول شهيرة للجنايات| خاص

تحرك مهم من الحكومة قبل إجازة العيد.. مدبولي يتابع توفير الاحتياجات البترولية

بـ 100 دولار.. كيفية الحصول على تأشيرة عمل بالكويت

الدور على كولر| ناقد رياضي يفتح النار على الأهلي.. لهذا السبب

موضوعات متعلقة

أسعار السلع التموينية لشهر أبريل| السكر ب12 جنيه والحر بهذا الثمن.. تفاصيل

تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس|شد شعور وضرب مبرح.. والسبب الغيرة على "شاب"

“حياة كريمة” حينما تتحقق العدالة الاجتماعية| قصة أضخم مشروع تنموي بالعالم.. يستهدف حياة 60 مليون مصري

يوم تاريخي و3 ظواهر مختلفة|ماذا يحدث للشمس في 8 أبريل؟.. تحذير من حدث نادرة

صحة المصريين في آمان| طفرة بالقطاع الصحي في عهد السيسي.. وتنفيذ 1135 مشروعًا بـ 91.5 مليار جنيه

بين المنتخب وليفربول| أزمة حسام حسن ومحمد صلاح تشتعل.. ومصير "الفرعون" من الدوري السعودي

الشيبي رفض رامز جلال و120 ألف دولار| اعتراف ورسالة عاجلة من حسين الشحات.. تفاصيل

بتوجيهات رئاسية| انخفاض أسعار 25 سلعة بالأسواق.. اعرفها وشوف وصلت كام؟

ترشيحاتنا

عاكسني وطلب رقمي.. ضبط سائق تحرش بسائحة في قصر النيل

مجلس التعاون الخليجي يدين استهداف الاحتلال قافلة منظمة «المطبخ المركزي العالمي» بقطاع غزة

وزير الأمن القومي الإسرئيلي يتهم «الشاباك» بتجاهل التهديدات الأمنية المُوجّهة لـ «نتنياهو»

بقوة 7.5 ريختر.. زلزال عنيف يضرب جنوب اليابان وتحذيرات من تسونامي

الرئيس التونسي يشدد على ضرورة التصدي لظاهرة الاحتكار وزيادة الأسعار

سيناتور أمريكي يهودي يدعو إسرائيل إلى «وقف قتـ ـل الأبرياء» في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجاب وسيجارة.. ياسمين صبري تثير الجدل بظهورها بإطلالة غريبة عبر إنستجرام|شاهد

سيارة تغير لونها مع الحركة من BMW

مبلغ صادم.. لن تصدق سعر فستان جوروجينا الأخير

مش عارف تنجز اللى وراك.. اكتشف أسباب التسويف

فيديو

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

تطور جديد بأزمة اللاعب أحمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ