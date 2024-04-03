الحجز بدأ.. طرح أراضي الإسكان المتوسط بـ 6 مدن.. الأسعار والشروط

طرح أراضي الإسكان المتوسط.. أعلنت وزارة الإسكان عن طرح 856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، وذلك بمدن السادات والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وبدر وغرب قنا وطيبة الجديدة، والتي بدأ حجزها من يوم الإثنين 1 من أبريل، ومن المقرر أن تستمر مدة الحجز لشهرين بالطرح الرابع للتخصيص الفوري للأراضي، كما طرحت الوزارة كراسات الشروط الخاصة بأراضي الإسكان.

شروط حجز أراضي الإسكان المتوسط

ووفقًا لكراسة الشروط، فإنه من شروط حجز أراضي الإسكان المتوسط، يجب أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية وليس شخصا معنويًا (شركة أو مؤسسة)، ويجب أن لا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز، كما أنه لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة بالمدن المعلن عنها، وفي حالة مخالفة ذلك وتقدم كلا من (الزوج – الزوجة) لحجز قطعة أرض لكل منهما في مدينة واحدة أو أكثر من مدينة، يتم استبعادهما من الحجز.

كما نصت الشروط علي أن لا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض للمتقدم بالحجز أو لأحد أفراد أسرته (الزوج –الزوجة) بمحور الأراضي (المتميزة-المتوسطة) ضمن برنامج "مسكن"، وتكون الأولوية في حالة تقدم أكثر من عميل على قطعة الأرض، لأعلى نسبة استكمال من ثمن الأرض خلال شهر من التخصيص.