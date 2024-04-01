بدء الحجز الإلكتروني للطرح الرابع للأراضي السكنية الصغيرة للأفراد|فيديو

تحدث عمرو خطاب المتحدث بإسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل بدء الحجز الإلكتروني بالطرح الرابع للأراضي السكنية الصغيرة للأفراد ، مؤكداً أن نظام الحجز يكون لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد، و الهدف منه القضاء على الإتجار في قطع الاراضي.

وأضاف عمرو خطاب في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين فاتن عبدالمعبود وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الطرح الرابع، يشمل 1747 قطعة أرض سكنية، تضم محاور "متميزة، وأكثر تميزاً ، أو متوسطة"

وأشار عمرو خطاب، أن الطرح الرابع يشمل عدة مدن، منها "6 أكتوبر - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان، وغيرها "، لافتاً إلى أنه الأراضي مقسمة كالتالي: 65 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً،و 826 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، و856 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة.

وأوضح متحدث الإسكان، أن بدء حجز قطع الأراضي المطروحة، سيكون اعتبارا من اليوم الإثنين 1 أبريل 2024، ويستمر إلى شهرين ، وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز.