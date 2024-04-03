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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

داليا السواح: الاستمرار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة والزراعة «ضرورة» للمرحلة الجديدة

داليا السواح
داليا السواح

أكدت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي تأتي انتصارا لإرادة الشعب المصري في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة، واستكمال مسيرة الإصلاح والبناء والتنمية التي بدأها الرئيس السيسي منذ 9 سنوات.

وقالت “السواح” في بيان لها اليوم، الأربعاء: «نتقدم كمجتمع أعمال وسيدات الأعمال بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وبدء مرحلة جديدة من تاريخ مصر الحديثة، وكلنا أمل في تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والنهضة العمرانية وفي حياة كريمة لكل المصريين».

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وأكدت أن رجال الأعمال والقطاع الخاص المصري داعم لاستكمال مسيرة انجازات الرئيس السيسي في المرحلة المقبلة إيماناً بأهمية الاصطفاف الوطني لتحقيق الأمن والأمان وأهداف التنمية من خلال إرساء مبدأ العدالة الاجتماعية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمنافسة العادلة.

وأشارت إلى أن القطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي إلى جانب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الملفات التي يجب أن تأخذ أولوية خلال الفترة الرئاسية الجديدة من الحكومة الجديدة، والعمل على وضع المنتج المصري علي خريطة المنافسة العالمية.

وشددت على ضرورة الاهتمام أكثر وبالمبادرات الداعمة والمحفزة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومشروعات تنمية رأس المال البشري من خلال تكثيف برامج التدريب الفني والتأهيل الصناعي للعاملين بمختلف الأنشطة الإنتاجية.

داليا السواح الولاية الثالثة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإقتصاد المصرى مسيرة الإصلاح والبناء Real Estate Finance

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