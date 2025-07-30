ميناء دمياط يتداول 23 سفينة خلال 24 ساعة

وصلت ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11 سفينة وغادرته 6 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء 23 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31169 طنا شملت 4 آلاف طن علف و100 طن مولاس و11857 طن أسمنت و15212 طن بضائع متنوعة.



وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 30281 طنا شملت 6906 أطنان حديد و1300 طن خردة و530 طن خشب زان و13 ألف طن ذرة و8395 طن قمح و150 طن بضائع متنوعة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 89127 طنًا؛ بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 36799 طنًا.

كما غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2390 طن قمح متجهة إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4131 حركة.