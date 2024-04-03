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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية إسبانيا: اعترافنا بفلسطين كدولة يجعل لها مكانا في الأمم المتحدة

اسبانيا تتجه للاعتراف
اسبانيا تتجه للاعتراف بفلسطين كدولة

قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستعترف بفلسطين دولة ذات سيادة، لذلك سيكون لها مكان في الأمم المتحدة.

وبالأمس، قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن بلاده ستعترف بالدولة  الفلسطينية بحلول يوليو.

وفي حديثه إلى الصحفيين المرافقين له في رحلته إلى الأردن والمملكة العربية السعودية وقطر، أكد سانشيز أن الاعتراف سيكون قبل الصيف؛ بحسب وكالة "رويترز".

وتحاول إسبانيا الانضمام إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بما في ذلك سلوفينيا وأيرلندا. فقد أصدرت الدول الثلاث بالإضافة إلى مالطا إعلانا مشتركا قبل أسبوعين بشأن استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية عندما تكون "الظروف مناسبة".

وتعتقد إسبانيا أن الدول الأوروبية الأخرى ستحذو حذوها، وفقا لتقارير إل باييس، وأنه ستكون هناك نافذة للاعتراف بين نهاية القتال في غزة والانتخابات الأمريكية في نوفمبر، عندما يمكن لدونالد ترامب العودة إلى منصبه.

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