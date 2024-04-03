أخبار الفن| حزلقوم ينافس على جائزة من سيربح المليون.. عزاء والد الملحن محمد يحيى |صور

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية.

الكبير أوي 8 الحلقة 24.. حزلقوم ينافس على جائزة من سيربح المليون

شهدت أحداث الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل الكبير أوي الكثير من الأحداث الكوميدية التى تجمع كل من حزلقوم والكبير وباقى أفراد أسرته

بحضور نجوم الفن.. عزاء والد الملحن محمد يحيى|صور



اقيم اليوم عزاء والد الملحن محمد يحيى بمسجد الشرطة بالتجمع بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم هاني رمزي، نصر محروس، عزيز الشافعي وغيرهم.

المداح 4 الحلقة 25.. ظهور الجن النمرود لـ حمادة هلال

شهدت الحلقة الـ25 من مسلسل "المداح 4 - أسطورة العودة" العديد من التطورات المثيرة، حيث ظهر جن جديد لصابر المداح (حمادة هلال) يدعى "النمرود" (أحمد خالد صالح) وهو من قبيلة "مليكة" (سهر الصايغ).

أمير المصري ينشر صورا من كواليس تصوير مسلسل مليحة

نشر الفنان أمير المصري على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صور من كواليس تصوير مسلسل مليحة مشهد كتب كتابه على مروة أنور، حيث احتفل أمير المصري بكتب كتابه على مروة أنور في مسلسل مليحة بالحلقة الثامنة وسط أهله وأصدقائه ومنهم ميرفت أمين، دياب، وعدد آخر من الفنانين.

ياسر جلال يكشف سبب ابتعاده عن السينما

كشف الفنان ياسر جلال عن سبب ابتعاده عن السينما واهتمامه في السنوات الأخيرة بالدراما.