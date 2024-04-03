ياسر جلال يكشف سبب ابتعاده عن السينما

كشف الفنان ياسر جلال عن سبب ابتعاده عن السينما واهتمامه في السنوات الأخيرة بالدراما.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد: "أتمنى العودة إلى السينما فى أقرب وقت، خاصة أن هناك عددا من الأعمال التى استقررت عليها، ولكن يمنعنى من دخول تصويرها مشاركتى الدائمة فى التليفزيون.

تحدث الفنان ياسر جلال عن رأيه في المنافسة بين الأعمال المعروضة في الموسم الرمضاني الحالي الذي يشارك فيه بمسلسل يحمل اسم "جودر" من حكايات ألف ليلة وليلة.

وقال: "أرى أن هذا الموسم به تنوع كبير، ولا أراها منافسة بالمعنى الحرفى لها بل الجمهور المستفيد الأول من هذا التنوع الكبير الذي تقدمه الدراما المصرية فى رمضان.

تحدث الفنان ياسر جلال عن كواليس العمل مع أبطال مسلسل جودر الذي يعرض حاليا وينافس في الموسم الرمضاني.

وقال ياسر جلال: “سادت حالة من الجدية داخل فريق عمل المسلسل، والكل بذل أقصى جهد ممكن من أجل تنفيذ العمل بالصورة المثلى، وكان هناك أيضا نوع من الاستمتاع بالنسبة إلينا لمعايشتنا هذه الأجواء الساحرة الجذابة، وأما عن تعاونى مع فريق عمل المسلسل وخاصة البطلات والأبطال، فكنت سعيدا بهذا التعاون خاصة أن جميعهم كان يتعاملون باحترافية شديدة، وحرصوا على إنجاز العمل بدقة وبكل تفانٍ فى العمل”.

وكانت نشرت المتحدة البرومو الدعائى للمسلسل على الصفحة الرسمية مصاحب لتعليق: حكاوي الأساطير مش هتخلص مع جودر.. انتظروا النجم ياسر جلال والنجمتين نور وياسمين رئيس فقط وحصريا على ON في رمضان.

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.