مواعيد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل "جودر"

تعرض اليوم الحلقة التاسعة من مسلسل “ جودر ” ، علي عدد من القنوات المصرية والعربية .

ويعرض مسلسل جودر عبر قناة أبو ظبي في الساعه العاشرة وعلى قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل “جودر” العديد من الأحداث منها ذهاب تودد (سامية الطرابلسي) إلى شهرزاد (ياسمين رئيس) لتخبرها بأنها هي التى لها الأولوية فى حياة شهريار وأن شهرزاد لم تستمر فى حياته لوقت طويل.

بيناس ملك مدينة النحاس يقرر أن يأخذ جودر (ياسر جلال) معه بعد أن كان السبب فى رفع السحر الأسود عن مدينة النحاس ورجوعها لطبيعتها ، وبعد أن أرتدي جودر الزي الجديد الذى أحضره له الملك بيناس ونظر إلى المرآة وجد أن مظهره تغير وأصبح يبدو أكبر سنًا ليتفاجيء أن أستمر على الجزيرة 10 سنوات وليست 10 أيام لأن الملك بيناس أخبره أن الجزيرة كانت مسحورة وأن اليوم كان يحسب بسنة.

وقرر بيناس أن يعرف سكان المدينة على جودر (ياسر جلال) لأنه كان السبب فى رجوع الحياة بشكل طبيعي وأرفع السحر الأسود عن المدينة ، ويذهب شميعة (مجدي فكري) إلى شواهي (نور اللبنانية) ليخبرها بأنه مع بيناس ولكنها لا تستطيع الخروج بسبب الإصابة الذى سببها لها جودر.

شروق (جيهان الشماشرجي) ترفض الزواج من شومان (أحمد كشك) وتنتظر جودر الذى أخبرها الشيخ عبدالله (عبدالعزيز مخيون) بأنه سيعود قريبًا ، رجوع جودر (ياسر جلال) إلى مصر بعد غياب 10 سنوات ، ليتفاجيء بأن والدته فاطمة (وفاء عامر) أصابها العمي وتجلس فى الشارع لتطلب المساعدة

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

جودر سينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة

مسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال والذى يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بن التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، وهو تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري ويأتى عرض المسلسل عقب انتهاء مسلسل "كامل العدد + 1" وويعرض على قناة ON و قناة ON دراما ومنصة watch it.