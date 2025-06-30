قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يعيد ترتيب أوراقه.. لجنة التخطيط بين البقاء والتجميد
الرئيس الإيراني: مدير الطاقة الذرية لم يكن محايداً وهذا غير مقبول
مدبولي: جهود مصر مستمرة لدعم إعادة إعمار غزة والتحرك نحو سلام عادل
رئيس الوزراء: مصر ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية حتى إقامة الدولة وعاصمتها القدس
عبد العاطي لعراقجي: مصر عبد مستعدة لدعم جميع جهود التسوية السياسية لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي
وزير الشئون النيابية: الحكومة تمارس عملها بجدية في ظروف استثنائية
في ذكرى 30 يونيو.. الأوقاف: 23 مليار جنيه في إعمار المساجد و3.1 مليار للبر وتنفذ 268 ألف مقرأة قرآنية
مصرع أب وإصابة نجله.. الصور الأولى لانقلاب سيارة بنجر على طريق جمصة
الكرملين: موقف روسيا من المفاوضات بشأن أوكرانيا يعتمد على سلوك كييف
هل تحدث موجات تسونامي.. زلزال قوي يضرب قرب اليابان
الجولان شرط أساسي.. الكشف عن تفاصيل اتفاق تطبيع محتمل بين إسرائيل وسوريا
جولد بيليون: ارتفاع محدود في سعر الذهب عالمياً مع ضعف الدولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب شابات الطائرة يغادر إلى كرواتيا للمشاركة ببطولة العالم تحت 19 سنة

منتخب شابات الطائرة
منتخب شابات الطائرة
القسم الرياضي

غادرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بعثة المنتخب الوطني لشبابات الكرة الطائرة تحت 19 سنة، متوجهه إلى كرواتيا للمشاركة في بطولة العالم والمقرر إقامتها خلال الفترة من 2 وحتى 13 يوليو المقبل.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني 12 لاعبة وهن: "هيا حسام - ملك علاء - جينا متولي - سلمي البحيري - مريم عمرو - كرمه علي - ريتاج هشام - ملك سعده - نور الصافي - بسملة حاتم - لوجين أحمد يسري - زينة النادي".

فيما يضم الجهاز الفني للفراعنة كلًا من: "إيهاب علي.. مدير فني - يسرا عبد الكريم.. مدرب عام - كريم جمعة.. مدرب - مي محمود حسني.. محلل الأداء - الدكتور لمياء محمد طبيب الفريق - سهير محمد إداري الفريق"، كما تشارك أماني رشيد كحكم مرافق، فيما يترأس البعثة الإعلامية منى عبد الكريم أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وتلعب بنات النيل في إطار المجموعة الأولى والتي تضم إلى جوارهن كلًا من: "كرواتيا - تايلاند - كندا - المكسيك - ألمانيا".

ويستهل منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بمواجهة نظيره الكندي في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة والربع عصر الأربعاء المقبل الموافق 2 يوليو.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الثاني.

جدير بالذكر، أن أمريكا هي حامل لقب البطولة في هذه المرحلة العمرية بعد فوزها على منتخب تركيا بصعوبة بنتيجة 3-2 في نهائي النسخة الأخيرة التي احتضنتها المجر وكرواتيا صيف عام 2023.

منتخب مصر منتخب مصر للكرة الطائرة اتحاد الكرة الطائرة لعبة الكرة الطائرة بطولة العالم للكرة الطائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد الزيادة.. هل وصلت 100 جنيه؟

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة عن هؤلاء المشتركين

مستشفي الفشن

مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي ببنى سويف.. بالأسماء

صورة أرشيفية

فتح باب التحويل بين المدارس غداً .. اعرف الضوابط والرسوم والأوراق المطلوبة

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

رئيس النواب عن قانون الإيجار القديم: لن يترك مواطن بلا مأوى أو يزاح عن مسكنه دون بديل آمن

صورة أرشيفية

البط البلدي بـ 160 جنيها والحمام بـ 175.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم

الايجار القديم

قبل مناقشته بالبرلمان.. حالات جديدة لإخلاء الشقق والمحلات

الصلاة فى السيارة

هل يجوز أداء الصلاة في السيارة أثناء السفر؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

أرشيفية

آخر تحديث لسعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 30 يونيو 2025

أرشيفية

لوجود عيب في قطع الغيار.. "أنكر" تستدعي منتجات الباور بانك بسعة 10,000 مللي أمبير

أرشيفية

المجتمعات العمرانية الجديدة: تخفيض رسوم الخدمات على المنصة الإلكترونية 50%

بالصور

أول سيارة AMG من مرسيدس بـ3 محركات

مرسيدس AMG
مرسيدس AMG
مرسيدس AMG

الرئيس السيسي للمشير خليفة حفتر: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

الرئيس السيسي والمشير خليفة حفتر - أرشيفية
الرئيس السيسي والمشير خليفة حفتر - أرشيفية
الرئيس السيسي والمشير خليفة حفتر - أرشيفية

حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه .. صور

حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه
حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه
حفيد عادل إمام يحتفل بعقد قرانه

منها ثعابين.. إحباط محاولة تهريب كبرى لعشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة|شاهد

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الأول

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: 30 يونيو… لحظة الخلاص وميلاد الجمهورية الجديدة

المزيد