الكشف المبكر عن الأورام لـ 200 ألف مواطن في حملة من بدري أمان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات التوعوية لـ189 ألفا و338 مواطنا، و6 آلاف و568 ندوة توعوية، ضمن حملة «من بدري أمان» للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والتي استهدفت في مرحلتها الأولى محافظات (الدقهلية، الغربية، الشرقية، كفر الشيخ، المنوفية) على مدار 4 أيام.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي عدد الزيارات التي استقبلتها الحملة لتقديم خدمات مبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بلغت 53 ألفاً و821 زيارة، بينما بلغ عدد المواطنين المحولين لإجراء فحوصات أورام القولون 16 ألف و969 حالة، بالإضافة إلى تقديم اختبارات عنق الرحم لـ946 مواطنة، وسحب عينة لتحليل PSA الخاص بفحص البروستاتا لـ 1826، وملء 46 ألفاً و192 استبيانًا، للمواطنين الذين لديهم عوامل خطورة تتعلق بالتعرض للإصابة بالأورام، وذلك بإجمالي خدمات بلغ 119 ألفا و754 خدمة .

وقال «عبدالغفار» إن حملة «من بدري أمان» تستهدف الكشف عن خمسة أنواع رئيسية من الأورام، وتشمل سرطان (الثدي، والرئة، والقولون، والبروستاتا، وعنق الرحم) وذلك في إطار تعزيز الوعي بأهمية الفحص المبكر وتوفير خدمات تشخيصية وعلاجية شاملة، مما يعزز فرص الاكتشاف المبكر ويُحسن من نتائج العلاج.

وأضاف الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، أن الحملة تعكس اهتمام الدولة برفع وعي المواطنين بأهمية الفحص المبكر، وتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية شاملة، باستخدام أحدث البروتوكولات العلاجية والتكنولوجية المتطورة، بما في ذلك توظيف الذكاء الاصطناعي في التشخيص.

أعلى معايير الجودة

ومن جانبه، أشار الدكتور حاتم أمين المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، أن جميع الإجراءات تمت وفق أعلى معايير الجودة، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، حيث تم تأهيل وحدات الرعاية الأولية لضمان تقديم خدمات فحص شاملة وآمنة للمواطنين، مع التأكد من تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، وضمان سلامة الأجهزة، وتهيئة بيئة صحية تحترم خصوصية المرضى.