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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو العينين:لا يجب أن نجور على المالك أو المستأجر وهدفنا قانون متوازن

النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب
النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى
  • يجب مراعات البعد الإنساني في مشروع قانون الإيجار القديم خاصة أصحاب المعاشات
  • الدولة هي المحور الأساسي في حل مشكلة الإيجار القديم

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب:  إن الدولة هي المحور الأساسي في حل مشكلة الإيجار القديم، مشيرًا إلى أننا أمام تحدٍ كبير أمام الشعب كله، وهذا التحدي يضع أمامنا مسؤوليات جسام بين كل أطراف النزاع وبين تحقيق أمن وأمان المواطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأضاف"أبو العينين" أن عقود الإيجار القديم تقلّصت بشكل كبير مقارنة بالماضي، موضحًا: "أنا كنت رئيس للجنة الإسكان منذ 15 عاما وعقدنا  اجتماع موسع حضره المسؤولين وتناولنا الموضوع ووصلنا فيه إلى حلول، لكن فرق كبير في المشكلة من 15 سنة عن اليوم، لأن حجم العقود التي كانت موجود ضخمة فيصعب على أي حد يأخذ قرار".

وشدّد وكيل مجلس النواب ، على ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية، خاصة للمستأجرين الضعفاء، مثل أصحاب المعاشات الذين قد يكون من الصعب نقلهم من منازلهم  .

وشدد: "لازم يكون قدامنها في اللائحة التنفيذية مين هياخد وإزاي هياخد وكيفية التنفيذ".، معقبًا: "المشكلة حصلت في أكثر من دولة لكنهم حددوا القيمة الإيجارية ومنحوا حافز للمستأجر للخروج".

أكد محمد أبو العينين  أنّ اللائحة التنفيذية يجب أن تشمل تفاصيل الوحدات البديلة حيث تتوفر، مراعية الظروف الإنسانية.

وأشار وكيل مجلس النواب،  إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار تاريخ بناء العقار، وأسئلة تتعلق بزيادة الإيجار، وأمن العقار خاصة الأبنية المتهالكة أو المعرضة لخطر مثل الزلازل أو الأمطار .

واختتم قائلًا: "لا يجب أن نجور على المالك أو المستأجر، وهدفنا قانون متوازن"  .

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