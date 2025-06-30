حازم إمام : بيراميدز يحتاج 70 عاما لأخذ مكان الزمالك .. وأخشى اعتزال شيكابالا

كشف حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق وعضو لجنة التخطيط عن موقفه من كلمة حجز بيراميدز مركز الزمالك بجانب موقفه من استمرار أو إعتزال شيكابالا.

وقال إمام في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس": "ترديد كلمة أن بيراميدز خد مكان الزمالك، مجرد كلام مكايدة غرضه غيظ جماهير الزمالك".

وأكمل: " بيراميدز يحتاج 70 سنة ليأخذ مكان الزمالك والتاريخ لا يتغير وكل ما حققه السماوي هو بطولة كأس مصر وإفريقيا.



وعن موقفه من اعتزال شيكابالا قال : " هو الوحيد القادر على حسم قراره النهائي بشأن الإستمرار أو الإعتزال لكن لا يصح ترك الفريق بدون لاعب بتاريخ شيكابالا ودوره دائما كقائد بارز.

وأردف : " أخشى على الزمالك بعد اعتزال شيكابالا حدوث تراجع في النتائج ولا أعلم حتى الان قرار اللاعب النهائي.

ومازال موقف شيكابالا غير معروف داخل الزمالك سواء بالإعتزال أو الإستمرار مع الفريق في الموسم القادم.