مرموش : فخور بوجودي في السيتي فريقا قويا بمونديال الأندية أمام نجوم عالميين

كشف الإعلامي أمير هشام عن تصريحات عمر مرموش نجم مانشستر سيتي الانجليزي بشأن مونديال الأندية .

وقال مرموش :"

أي فريق قادر على الفوز بمونديال الأندية، ولهذا السبب من الرائع أن أكون هنا لأن السيتي يلعب ضد فرق من جميع أنحاء العالم".

كشفت صحيفة "Standard" البريطانية عن التشكيل المتوقع لنادي مانشستر سيتي في المواجهة المرتقبة أمام يوفنتوس الإيطالي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتُعد هذه المباراة حاسمة لحسم صدارة المجموعة السابعة، في ظل الانتصارات الكبيرة التي حققها الفريقان في أول جولتين.



مرموش خارج التشكيل الأساسي مجددًا

وأوضحت الصحيفة أن عمر مرموش سيبدأ اللقاء من دكة البدلاء للمباراة الثانية على التوالي، بعد غيابه عن التشكيل الأساسي في مواجهة العين الإماراتي. وكان مرموش قد شارك أساسيًا فقط في اللقاء الافتتاحي أمام الوداد المغربي.