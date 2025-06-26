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بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يضرب يوفنتوس بخماسية ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للأندية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يضرب يوفنتوس بخماسية ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للأندية

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا كبيرا على حساب يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 5-2، وذلك ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل أهداف مانشستر سيتي كل من جيرمي دوكو وبيير كالولو هدف في مرماه وإيرلينج هالاند وفيل فودين وسافينيو في الدقائق 9 و26 و52 و69 و76، بينما سجل هدفي يوفينتوس كل من تيون كوبمينرس ودوشان فلاهوفيتش في الدقيقتين 11 و84 من انطلاق المباراة.

وبتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 9 في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، بينما توقف رصيد يوفنتوس عند النقطة 6.

وينتظر مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في المجموعة الثامنة لمواجهته في دور الـ16، بينما ينتظر يوفنتوس متصدر المجموعة الثامنة التي تضم ريال مدريد والهلال السعودي وباتشوكا المكسيكي وريد سالزبورج.

تشكيل مانشستر سيتي

وكشف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام يوفنتوس، والتي أقيمت مساء اليوم الخميس ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

تشكيل مانشستر سيتي أمام يوفنتوس

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: آكانجي – روبن دياز – ماتيوس نونيز – آيت نوري

خط الوسط: رودري – رايندرز – بيرناردو سيلفا – جيريمي دوكو – سافينيو

خط الهجوم: عمر مرموش

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