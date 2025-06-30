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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منها ثعابين.. إحباط محاولة تهريب كبرى لعشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة|شاهد

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تمكن أطباء الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص، بالتعاون مع الإدارة العامة للحفاظ على الحياة البرية، وسلطات المطار من هيئة الجمارك والأمن المصري من إحباط محاولة تهريب خطيرة لعشرات الكائنات الحية النادرة، وذلك بمطار القاهرة الدولي.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الدور الرقابي الفاعل الذي تقوم به الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية البيئة المصرية والحياة البرية، وفي إطار دورها كخط الدفاع الأول عن صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ولن تدخر جهدًا في حماية البلاد من أي تهديدات بيولوجية أو بيئية.

وأشار الأقنص إلى أن فرق الفحص البيطري قد رصدت محاولة أحد الركاب - من جنسية أجنبية - إدخال مجموعة متنوعة من الزواحف والحشرات والعناكب، دون الحصول على الشهادات الدولية المطلوبة، في مخالفة صريحة لاتفاقية "سايتس" التي تنظم تجارة الأنواع المهددة بالانقراض.

واضاف أن المضبوطات تشمل: 40 عقرب غابات فيتنامي، 5 عقارب صفراء من البرازيل، فضلا عن 65 كائنًا من أنواع مختلفة، منها الكوبرا البخاخ، والأصلة البورمية، وثعبان الأمازون، والملك الأسود، وثعبان الذرة وغيرها، ذلك إضافة إلى 199 كائنًا من الأنواع المحظور تداولها بيئيًا.

وأضاف أنه تم نقل جميع الكائنات المضبوطة إلى حدائق الحيوان التابعة للهيئة لإيوائها والتعامل معها بيطريًا لحين استكمال التحقيقات، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المهرب بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة.

وأوضح الأقنص أن تلك العملية تأتي في إطار منظومة متكاملة من الإجراءات الرقابية التي تنفذها الهيئة على المنافذ الحدودية لحماية الأمن البيولوجي المصري، لافتا إلى أنه يتم بشكل مستمر تدريب الكوادر البيطرية ورفع جاهزيتها للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة التي قد تشكل تهديدًا خطيرًا على التوازن البيئي والصحة العامة.

وأكد عدم تهاون الهيئة مع أي محاولات لتهريب الكائنات الحية المحظورة، والمتابعة.

وزارة الزراعة استصلاح الأراضي الهيئة العامة للخدمات البيطرية الحجر البيطري مطار القاهرة الدولي

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