أول تعليق من نادية شكرى بعد نجاحها فى مسلسل جودر

الأربعاء 03/أبريل/2024 - 09:40 ص 4/3/2024 9:40:24 AM

نشرت الفنانة نادية شكرى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بعد تألقها فى مسلسل جودر والذى شاركت فيه كضيف شرف بشخصية رتبة.

وقالت نادية شكرى : صباح الخير على كل حبايبى.. مش عارفة اعبر عن فرحتي.. انى اعمل دور ضيفة شرف فيعمل كل الضجة دى فهو طبطبة من عند ربنا أن يكون لى النصيب فى اشتراكى فى عمل يكتب له نجاح كبير مع مخرج رائع الاستاذ إسلام خيرى ومع نجم مثل الفنان ياسر جلال ومع طاقم من المبدعين وكهدية من ربنا كمان انه يجعل حبكم لى يكون السبب الرئيسى فى هذه الضجة ولولا حبكم لى ما كنت أصبحت تريند.. فعلا اللى يحبه ربنا يحبب خلقه فيه.. ربنا ميحرمنيش من حبكم.

نادية شكرى

وقد قالت الفنانة نادية شكري، إنها ظهرت كضيفة شرف في عملين هذا العام هما فيلم 404 مع منى زكي، ومسلسل وجودر في رمضان مع ياسر جلال، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بنجاح مسلسل جودر، ولكن ليس بهذا الشكل من ردود الفعل الكبيرة.

وأضافت " شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على القناة الأولى: "أحترام المخرج إسلام خيري والنجم ياسر جلال في المقابلة بتاعتهم وإحساسك أنك داخل على ناس تقديرك وحبك مع كل حد في المكان ويحسسك بالراحة وقيمتك وده خلاني أمثل وأنا رافعه أيدي".

وتابعت: "قابلت ناس حسستني الدنيا بخير وناس زمان في منهم دلوقتي والدور كان صعب وفي ناس علقت وافتكروا أني صلعة ولكن هي متركبة بعبقرية واللبس وكل حاجة في المسلسل معمولة بدقة".

يعرض مسلسل جودر علي قناة on e في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما يذاع عبر قناة أبو ظبي الساعة العاشرة والنصف مساءً .

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

مسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال والذى يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، ويأتى عرض المسلسل عقب انتهاء مسلسل "كامل العدد + 1" ويعرض على قناة ON و قناة ON دراما ومنصة watch it.