الكبير أوي 8 الحلقة 24.. حزلقوم ينافس على جائزة من سيربح المليون

شهدت أحداث الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل الكبير أوي الكثير من الأحداث الكوميدية التى تجمع كل من حزلقوم والكبير وباقى أفراد أسرته



وبدأت الحلقة بمشاهد تجمع كل من مربوحة والكبير وأولاده ودار بينهما حوار كوميدي .



وشهدت الحلقة عودة حزلقوم إلى الدار مرة أخرى وأعلن عن استعداده لخوض تجربة من سيربح المليون.









أحداث الكبير أوي

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة «حزلقوم» لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية «المزاريطة» بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة «الكبير أوي» إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوى 8

أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبد الرحمن حسن، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي، تأليف وإخراج أحمد الجندي.