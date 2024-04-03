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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المداح 4 الحلقة 25.. ظهور الجن النمرود لـ حمادة هلال

صدى البلد

شهدت الحلقة الـ25 من مسلسل "المداح 4 - أسطورة العودة" العديد من التطورات المثيرة، حيث ظهر جن جديد لصابر المداح (حمادة هلال) يدعى "النمرود" (أحمد خالد صالح) وهو من قبيلة "مليكة" (سهر الصايغ).

يواجه صابر المداح تحديات صعبة في مواجهة زعيم الجن "سميح الجلاد" (فتحي عبدالوهاب) الذي يسعى لقتل "زين" (محمد عز) على يد زوجته "منال" (دنيا عبدالعزيز)، كما يحاول إخافة "حسن" (خالد سرحان) بقتل والدته.

يظهر في الحلقة الفنان أشرف زكي بدور "الدكتور صبحي" الذي يساعد صابر في فك شفرة اللوحة الجدارية المميتة التي خرج منها "النمرود".

ومع ظهور "النمرود" أصبحت هناك بوابة جديدة مفتوحة أمام صابر المداح، بالإضافة إلى بوابة "مليكة" (سهر الصايغ)، ويعد صابر المداح هو المختار للقضاء على الجن وأبوابه السبعة.

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مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

احمد خالد صالح اشرف زكي الفنان أشرف زكى أمير المصرى تامر شلتوت

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