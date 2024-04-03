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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أمير المصري ينشر صورا من كواليس تصوير مسلسل مليحة

صدى البلد

نشر الفنان أمير المصري على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي  صور من كواليس تصوير مسلسل مليحة مشهد كتب كتابه على مروة أنور، حيث احتفل أمير المصري بكتب كتابه على مروة أنور في مسلسل مليحة بالحلقة الثامنة وسط أهله وأصدقائه ومنهم ميرفت أمين، دياب، وعدد آخر من الفنانين.

يعرض مسلسل مليحة على قناة CBC  و ON والحياة ومنصة  Watch it ويقوم أمير المصري بدور علي طبيب أسنان والمسلسل من بطولة أمير المصري، دياب، أشرف زكي، ميرفت أمين ، سيرين خاس، حنان سليمان، ومن تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة. وتدور أحداثه حول أسرة فلسطينية تحاول العودة لـغـزة عن طريق مصر، ولكن تواجه العديد من الصعوبات.

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ومؤخراً عرض لأمير المصري في مهرجان SXSW العرض العالمي الأول لفيلمه See it Say it  ضمن مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة ٣١ من المهرجان في اوستن تكساس – الولايات المتحدة. وتدور أحداث الفيلم حول شاب فقير، ولكنه طموح ويريد فرصة مشاركة في تجارب الأداء لدور سينمائي، وبعدها تتغير حياته للأبد، وتتطور الأحداث بعد ذلك. يضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: أمير المصري، جولي نامير، مادلين بوير، وهو من تأليف وإخراج نيز.

ويعرض لأمير المصري حالياً أحدث أعماله مسلسل Vigil 2 على  BBC, Peacok, NBC  كما يعرض له أيضاً المسلسل الأيرلندي Faithless، ويقدم أمير المصري خلاله شخصية زين وهو شاب مصري أيرلندي يعيش في لوس أنجلوس، تدفعه الظروف لمساعدة أخيه الكبير في تربية بناته، ولكنه يواجه أزمات في التعامل معهم، والمسلسل من تأليف باز عشماوي ومن إخراج ديكلان ريكس.

الافلام القصيره اشرف زكي الفنان امير المصري العرض العالمي الأول الولايات المتحدة

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