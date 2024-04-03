مسلسل بـ 100 راجل الحلقة 24 .. غالية تتعرض للإجهاض

شهد مسلسل "بـ100 راجل" الحلقة 24 تطورا جديدا فى الأحداث حيث تخبر عائشة والدة غالية، "مشيقة" "سما إبراهيم" أنها رأت زينب شقيقة صقر تتفق مع العاملة الجديدة لوزة على شيء ولكنها لا تعلم ما هو لتطلب منها "مشيقة" ألا تخبر أحدا، تأمر "مشيقة" رجالها أن يحضروا لوزة لتسألها "مشيقة" عن ماذا طلبت منها زينب لتخبرها أنها هددتها أن تقتل ابن صقر وغالية وألا ستقتلها.

وتضع لوزة دواء لإجهاض غالية في الحليب وتطلب من غالية أن تشرب الحليب بالكامل بعد مدة وأثناء حديث غالية مع "مشيقة" تشعر غالية بالألم لينقلها صقر للمستشفى ليعلم أن الجنين مات ليقوم بتهدئة غالية ويعودان للمنزل.

تخبر "مشيقة"، صقر أن السبب في قتل ابنه تكون شقيقته زينب، ليأمر صقر رجاله أن يحضروا زينب ليسألها عن سبب قتلها لابنه ولكنها لا تجيب ليحاول قتلها.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبدالمغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال المسلسل اعجاب جمهورها.