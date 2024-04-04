أخبار التكنولوجيا|موبايل Realme جديد للغلابة بسعر رخيص و حلال فيه الفلوس ولا لأ.. هل يستحق PlayStation 5 الشراء؟

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

محصلتش قبل كده.. أرخص موبايل سامسونج بكاميرا 108 ميجابكسل

يعد Samsung Galaxy A73 5G أول هاتف من الفئة A من سامسونج يأتي بكاميرا خلفية بدقة 108 ميجا بكسل مع دعم المثبت البصري مع شاشة كبيرة سوبر أموليد 120 هرتز مع معالج من كوالكم سناب دراجون 778G.

حلال فيه الفلوس ولا لأ.. هل يستحق PlayStation 5 الشراء؟

يعد PlayStation 5 أحد أقوى وحدات التحكم في الألعاب المنزلية في السوق. مع معالج AMD Zen 2 ثماني النواة و 16 جيجابايت من ذاكرة GDDR6 و SSD مخصص، فإنه يقدم تجربة لعب سلسة وسريعة.

موبايل Realme جديد للغلابة بسعر رخيص.. توأم سامسونج Galaxy S22 الغالي

تم إطلاق هاتف ريلمي Realme C65 رسميًا في فيتنام. تم الكشف عن هذا الهاتف الاقتصادي في المنطقة مؤخرًا، والآن تم تأكيد المواصفات والأسعار وغيرها من التفاصيل الدقيقة أخيرًا. لذا دعونا نلقي نظرة على الجهاز الذي يحمل تشابهًا كبيرًا مع هاتف Samsung Galaxy.