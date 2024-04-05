تعرف على تفاصيل غرق شخص فى ترعة بأسوان

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " تفاصيل مصرع شخص نتيحة تعرضه للغرق فى ترعة السلايمة التابعة لمركز إدفو شمال أسوان.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بغرق شخص بعد نزوله فى ترعة بقرية السلايمة التابعة لدائرة مركز إدفو ، وذلك لعدم إجادته السباحة، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة.

حادث

وانتقلت الجهات المختصة إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، والوصول إلى الأسباب وراء غرق شخص بعد نزوله فى ترعة.

وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أن الشخص يدعى أحمد غانم محمد 54 عاماً، ونزل إلى الترعة لسد مياة الزراعه وغلقها، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة غرقا بعدها لعدم ايجادته للسباحه، وتم اتخاذ اللازم ونقل الجثة لمشرحة إدفو العمومية، وتم تحرير محضر بالواقعة.