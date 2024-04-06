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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اخبار التوك شو|مصطفى بكري يعلن عن رؤيا لوالدته.. ممثل أمريكا بمجلس الأمن: غزة على وشك مجاعة

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

مجدي الجلاد: حبيب العادلي وافق على توريث الحكم وعمر سليمان رفض.. فيديو
كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد أنه في أحد حواراته مع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك نفى ان يكون هناك نية لتوريث الحكم، مشيرا إلى أنه يرى أن كل الشواهد كانت تدل على أنه سيكون هناك توريث للحكم.
 

أشمئز من نقاب السيدات.. سعاد صالح تعلن مفاجأة على الهواء
أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أنها تعرضت لتهديدات كثيرة بسبب تصريح خاص بها، "انا شخصيا بشمئز من النقاب" وبعد هذا التصريح وجه شخص لها تهديد بالقتل.
 


أبو عاصي: تقبيل تراب البلد ليس شركا.. وحب الوطن "فطرة"|فيديو
قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن من حرموا الاحتفال بالأعياد الوطنية والقومية ليس لديهم دليل واحد، ولديهم مشكلة قراءة النصوص أو الفتاوى بعيدا عن الأصول الكلية، فالأصل في الأشياء أنها حلال، ولا ننتقل عن الحل إلى غيره الا بدليل.
 

ممثل أمريكا أمام مجلس الأمن : غزة على وشك مجاعة
قال ممثل الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن، إن قطاع غزة على وشك مجاعة ولا يجب تقييد عمل أونروا أمام تقديم المساعدات للفلسطينيين.
 

أحمد عمر هاشم: الصيام يجعلنا نقف على أهمية إحياء الضمير الديني
قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن عبادة الصيام لها تأثير في الإنسان الصائم والمجتمع الإسلامي.
 

أحمد الطيب: زيزو مشروع أسطورة عظيم.. وكهربا لاعب كويس ومؤثر
قال المعلق الرياضي أحمد الطيب، إنّ أحمد مصطفى زيزو جناح نادي الزمالك والمنتخب الوطني لكرة القدم مشروع أسطورة عظيم.
 

مجدي عبد الغني: أي رجل على وجه الأرض لم يخلق لمرأة واحدة
قال مجدي عبد الغني، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن المرأة خلقت لرجل واحد، وأي ذكر على وجه الأرض لم يخلق لمرأة واحدة وهي قناعته الخاصة، موضحًا أن الذي يتزوج مرة واحدة لا يصح أن يتزوج من امرأة أخرى
 

إمام عاشور : محدش قدّرني في الزمالك | وجمهور الأهلي بيحبني
قال اللاعب إمام عاشور، عن أزمته السابقة مع اللاعب وليد سليمان، أنه كان بالفعل خاطئ في هذا الفعل الذي بدر منه، وقدم الاعتذار له أكثر من مرة وقبل رأسه أمام الجميع في مُباراة القمة، قائلًا: «غلطت في حقه واللي عملته مكانش يصح».

شوفت سيدنا الخضر شايلك في المنام| مصطفى بكري يعلن عن رؤيا لوالدته
حل الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري ضيفا في برنامج (كلم ربنا) على الراديو 9090 الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس قطاع الثقافة والتراث بالشركة المتحدة.


 

مجدي الجلاد مبارك سعاد صالح احمد عمر هاشم مجدي عبد الغني امام عاشور

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اخبار التوك شو|مصطفى بكري يعلن عن رؤيا لوالدته.. ممثل أمريكا بمجلس الأمن: غزة على وشك مجاعة

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