عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجدي عبد الغني: أي رجل على وجه الأرض لم يخلق لمرأة واحدة

الكابتن مجدي عبد
الكابتن مجدي عبد الغني

قال مجدي عبد الغني، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن المرأة خلقت لرجل واحد، وأي ذكر على وجه الأرض لم يخلق لمرأة واحدة وهي قناعته الخاصة، موضحًا أن الذي يتزوج مرة واحدة لا يصح أن يتزوج من امرأة أخرى.

وأشار مجدي عبد الغني، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إلى أنه برج الأسد ويحب الجمال جدًا ومن الممكن أن يكون معجب بأي امراة جميلة، موضحًا أنه من خلال دراسته للفلسفة وعلم النفس والتأملات بأنه ليس هناك أي مخلوق مذكر على وجه الأرض له امرأة واحدة.

ونوه مجدي عبد الغني بأن أي شئ مذكر على وجه الأرض لا يعتمد على امرأة واحدة، مؤكدة أنه متزوج من امرأة واحدة ولم يتزوج من 15 امرأة، مستنكرًا: "أنا بمشي بالعافية".

الكابتن مجدي عبدالغني مجدي عبدالغني منتخب مصر النادي الأهلي الأهلى حبر سري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزاع تجاري| القصة الكاملة لاحتجاز روسيا سفينتي قمح مصريتين.. وأول تعليق من "التموين"

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

باقي 72 ساعة.. لو عندك حاجة في البنك انجزها بسرعة قبل إجازة العيد

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

نص أقوال المتهم بدهس تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع.. مستندات

5.5 ريختر .. زلزال عنيف يضرب مناطق قرب نيويورك

تويوتا كورولا 2015 بأفضل سعر للمستعمل .. رخصت 400 ألف جنيه

بشرى لموظفي الحكومة والقطاع الخاص.. أجور مضاعفة خلال إجازة عيد الفطر

ترشيحاتنا

كل مزايا أبناء المهنة المصريين | الصحفيين تتبنى مطالب زملاء النقابة الفلسطينيين

استعدادات استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني .. شاهد

هل نقوم ليلة القدر كلها أم يكفي قيام بعضها؟.. رأي الفقهاء

والد ضحية شبرا الخيمة: عندما أصيب ابني بالعيار الناري أسرعت وراء الجاني..شاهد المفاجأة

أعلى عائد.. شهادات جديدة من بنكي الأهلي ومصر| 375 ألف جنيه هدية

رونالدو وماني على دكة بدلاء النصر أمام ضمك بالدوري السعودي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. مكملات غذائية تضر الكبد

أبل تسرح 600 موظف بعد تخليها عن السيارات الكهربائية

قبل العيد| حيل علاجات منزلية للتخلص من مشاكل الشعر

المداح 4 الحلقة 27 | سرقة صابر .. والنمرود يتوعد مليكة

فيديو

عودة الأمطار والرياح .. مفاجأة غير محسوبة في طقس العيد

محسن منصور يكشف لـ صدى البلد عروض المسرح في العيد

تفسير لوحة الإنس والجن بعد ظهورها في مسلسل “المداح 4”

بخاف أقرب من ربنا.. حسام حبيب يكشف مفاجآت عن حياته الخاصة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ