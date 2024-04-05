مجدي عبد الغني: كنت بحط مصحف أمام مرمى الأهلي عشان ميخسرش

قال مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن النادي الأهلي ماشي وبيكسب لوحده، ودائمًا مجالس الإدارات في النادي الأهلي قوية جدًا وليس مجلس الإدارة الحالي فقط هو الذي يصنع النجاحات، متابعا "كنت بحط المصحف على مرمى الأهلي عشان ميخسرش".

وأوضح "عبدالغني"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما أبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الكابتن سيد عبدالحفيظ كان مميز في منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي ولكن كان لابد من وجود تجديد للدماء، قائلًا: "سيد عبدالحفيظ أحسن من بيبو في منصب مدير الكرة.. بس بيبو لسه قدامه الوقت".

وشدد على أن عائلته بأكملها أهلاوية والمنزل بأكمله أهلاوي ولكن والده كان من كبير مشجعي الترسانة، موضحًا أنه بعد الانتقال واللعب في الأهلي أصبح مشجعا للأهلي.