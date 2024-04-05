مجدي عبد الغني: ابني يتعرض للظلم.. رحل من المقاولون بسببي

قال مجدي عبدالغني، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إنه من الممكن أن يكون هناك مجاملات في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، موضحًا أن أبناء اللاعبين مظلومين في الكرة المصرية والرياضة في مصر بشكل عام.

وأوضح مجدي عبد الغني، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن نجله لاعب كرة قدم مميز وجيد جدًا، ولم يكتشفه أحد إلى الآن، كما أنه حريف جدًا وسجل العديد من الأهداف المميزة.

ولفت مجدى عبد الغنى، إلى أنه لاعب جيد وسجل هدف بعد المرور من الفريق المنافس بأكمله، منوهًا بأن نجله يكون حزينا في حالة عندما يطلب الانضمام إلى أي فريق، مضيفًا: "المقاولون مشوا ابني عشان هو ابني.. القيادات بتتغير".