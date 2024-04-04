مجدي عبد الغني يكشف تفاصيل أزمته مع كهربا وأوضاع الكرة المصرية

حل نجم منتخب مصر السابق مجدي عبد الغني ضيفا مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج حبر سري بموسمه الثامن، على شاشة قناة القاهرة والناس.

تحدث عبد الغني عن تفاصيل أزمته الأخيرة مع لاعب الأهلي محمود كهربا بعد تصريحات الأخير في برنامج حبر سري حول الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك، كما تحدث عن مسيرته الكروية وتاريخه داخل النادي الأهلي والمنتخب.

وكشف عبد الغني عن رأيه في أوضاع الكرة المصرية الآن وكيفية تطورها.

يذكر أن برنامج حبر سري يذاع يوميًا في رمضان في تمام الساعة 6:10 عقب أذان المغرب مباشرة، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم ويخرجه ميلاد أبي رعد، على شاشة القاهرة والناس.