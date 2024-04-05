عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالقوة الضاربة | تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

الأهلي وسيمبا
الأهلي وسيمبا

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة سيمبا التنزاني، على ملعب إستاد القاهرة  في مباراة الإياب بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع:

محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني - علي معلول

خط الوسط

مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية

خط الهجوم

حسين الشحات - رضا سليم - آنتوني موديست

البدلاء

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود متولي ومحمود كهربا وأكرم توفيق وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وحمزة علاء ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس.

ووصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة منذ قليل، استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على تفقد أرضية ملعب استاد القاهرة، فور الوصول وقبل بدء عملية الإحماء.

ويواجه الأهلي فريق سيمبا في تمام العاشرة مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
 
وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدف نظيف في مباراة الذهاب  التي أقيمت يوم الجمعة الماضي بالعاصمة التنزانية دار السلام.

 

يذكر أن الفائز في مجموع لقاءي الذهاب والعودة سيلاقي في الدور نصف النهائي الفائز من فريقي بيترو أتليتكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي، وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت بالكونغو بتعادل الفريقين بدون أهداف.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزاع تجاري| القصة الكاملة لاحتجاز روسيا سفينتي قمح مصريتين.. وأول تعليق من "التموين"

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

باقي 72 ساعة.. لو عندك حاجة في البنك انجزها بسرعة قبل إجازة العيد

تويوتا كورولا 2015 بأفضل سعر للمستعمل .. رخصت 400 ألف جنيه

نص أقوال المتهم بدهس تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع.. مستندات

متى ليلة القدر 2024؟.. الإفتاء: ساعة ونصف على دخولها وهذا الدعاء مستجاب

5.5 ريختر .. زلزال عنيف يضرب مناطق قرب نيويورك

بشرى لموظفي الحكومة والقطاع الخاص.. أجور مضاعفة خلال إجازة عيد الفطر

موضوعات متعلقة

محرز يقود هجوم تشكيل أهلي جدة ضد الوحدة في الدوري السعودي

بنزيما وحمد لله يقودان هجوم اتحاد جدة أمام التعاون بالدوري السعودي

دوري أبطال إفريقيا | الأهلي يصل استاد القاهرة استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني

استعدادات استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني .. شاهد

رونالدو وماني على دكة بدلاء النصر أمام ضمك بالدوري السعودي

شاهد.. غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

تشكيل الهلال لمواجهة الخليج في دوري روشن السعودي

وفاة والد مروان محسن لاعب الأهلي السابق

ترشيحاتنا

بعد تايوان ونيويورك.. العالم الهولندي يتوقع موقع الزلزال المقبل

جوجل تدرس فرض رسوم على عمليات البحث المعززة بالذكاء الاصطناعي

مصير الحوار الوطني وتغيير المنسق العام وموقف المخرجات.. طلعت عبد القوي يكشف

121 ألف علبة .. الداخلية تداهم مخازن تجار السجائر

بالقوة الضاربة | تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

بنزيما وحمد لله يقودان هجوم اتحاد جدة أمام التعاون بالدوري السعودي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. مكملات غذائية تضر الكبد

أبل تسرح 600 موظف بعد تخليها عن السيارات الكهربائية

قبل العيد| حيل علاجات منزلية للتخلص من مشاكل الشعر

المداح 4 الحلقة 27 | سرقة صابر .. والنمرود يتوعد مليكة

فيديو

صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

عودة الأمطار والرياح .. مفاجأة غير محسوبة في طقس العيد

محسن منصور يكشف لـ صدى البلد عروض المسرح في العيد

تفسير لوحة الإنس والجن بعد ظهورها في مسلسل “المداح 4”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ