دوري أبطال إفريقيا | الأهلي يصل استاد القاهرة استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة منذ قليل، استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على تفقد أرضية ملعب استاد القاهرة، فور الوصول وقبل بدء عملية الإحماء.

ويواجه الأهلي فريق سيمبا في تمام العاشرة مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الجمعة الماضي بالعاصمة التنزانية دار السلام.

يذكر أن الفائز في مجموع لقاءي الذهاب والعودة سيلاقي في الدور نصف النهائي الفائز من فريقي بيترو أتليتكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي، وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت بالكونغو بتعادل الفريقين بدون أهداف.