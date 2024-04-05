أحمد عمر هاشم: الصيام يجعلنا نقف على أهمية إحياء الضمير الديني

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن عبادة الصيام لها تأثير في الإنسان الصائم والمجتمع الإسلامي.

وتابع أحمد عمر هاشم، خلال تقديم برنامجه الرمضاني اليوم، يوميات الرسول، المذاع على قناة صدى البلد، أن الصيام يجعلنا نقف على أهمية إحياء الضمير الديني الذي جعل صاحبه مخلصًا لربه في كل وقت وحين بهذه العبادة السرية.

توحيد صف المسلمين



وأضاف أحمد عمر هاشم هناك ثمرة أخرى للصيام وهي توحيد صف المسلمين، لأنه في شهر رمضان يتضامنون جميعا على صيامه من أول لحظة يعلن فيها رؤية هلال الشهر الكريم.

