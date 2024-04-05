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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إمام عاشور : محدش قدّرني في الزمالك | وجمهور الأهلي بيحبني

إمام عاشور
إمام عاشور

قال اللاعب إمام عاشور، عن أزمته السابقة مع اللاعب وليد سليمان، أنه كان بالفعل خاطئ في هذا الفعل الذي بدر منه، وقدم الاعتذار له أكثر من مرة وقبل رأسه أمام الجميع في مُباراة القمة، قائلًا: «غلطت في حقه واللي عملته مكانش يصح».

وعن أزمته مع المحلل الرياضي رضا عبد العال، أضاف إمام عاشور، في حوار مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج ع المسرح، المُذاع عبر فضائية الحياة، مساء اليوم الجمعة، أن رضا عبد العال موجود على الشاشات لأن الجمهور المصري يحب الضحك، وما يفعله رضا عبد العال غرضة الضحك والافيه، والترند، قائلًا: «أنا بحب رضا عبد العال جدًا والله وبيضحكني جدًا وزي ما طلع اتكلم عليا اتكلمت عليه وقلت عليه هجاص واتشهر بيها».

أكد إمام عاشور، أنه من الصعب جدًا الرجوع مرة أخرى لنادي الزمالك، موضحًا أن قرار الانتقال للنادي الأهلي، لم يأخذ تفكير 1% منه، موضحًا: «صعب ارجع الزمالك لأني اتحطيت في مكان الناس فيه بتحبني وجمهور النادي الأهلي ربنا يعلم حبي ليهم، ونادي الزمالك لما رجعت من الاحتراف محدش فيهم قدرني ولا كانوا بيردوا عليا»، وتعليقًا على سؤال منى عبد الوهاب بأن جمهور الأهلي هتف وقال عنه «إمام مش عايزينه» رد وقال «والنهاردة بيقولوا ابن النادي».

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